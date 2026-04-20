Cues des de bon matí en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Xàbia per la regularització de migrants
Els sol·licitants han començat a acudir fins i tot una hora abans que obrira l’OAC i esperen pacientment per a obtindre el certificat d’empadronament
El procés oferix seguretat jurídica i facilita la integració social i laboral de persones que residixen en el municipi i que ara podran regularitzar la seua situació
Els ajuntaments sempre són essencials. És l’administració més pròxima. I també ho és ara, en el procés extraordinari de regularització de migrants aprovat pel Consell de Ministres dimarts passat. A Xàbia, desenes de persones han acudit de bon matí a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) per a obtindre la documentació necessària per a acollir-se a la regularització. Un document imprescindible per a acreditar la residència a Espanya durant almenys cinc mesos és el certificat d’empadronament. La cua s’ha començat a formar fins i tot una hora abans que obrira l’OAC.
Ha sigut obrir este servici municipal i començar una activitat frenètica. Les persones s’ho prenen amb paciència. El personal municipal està atenent-los a tots. Els treballadors saben que els esperen uns dies de no parar.
Les cues que hui es veuen en l’OAC de Xàbia també s’estan donant en totes les oficines d’atenció al ciutadà dels ajuntaments de la Marina Alta. La regularització oferix seguretat jurídica i facilita la integració social i laboral de migrants que estaven en situació irregular. En els pobles de la comarca, a on la immigració és essencial per a poder mantindre el progrés econòmic i social, este procés s’ha rebut molt bé. Això sí, les plantilles de treballadors de les oficines d’atenció i dels servicis socials són limitades. Els esperen dies de cues i de sobrecàrrega de treball.
Xarrada informativa
A més, l’Ajuntament de Xàbia ha organitzat una xarrada informativa dirigida a la ciutadania amb l’objectiu d’explicar el procés de regularització extraordinària i resoldre dubtes sobre els diferents tràmits disponibles.
La sessió tindrà lloc el pròxim 22 d’abril a les 19:30 hores en la Sala Polivalent del Portal del Clot, i està oberta a totes les persones interessades.
Esta regularització es dirigix, sobretot, a aquelles persones que puguen acreditar que vivien a Espanya abans del 31 de desembre de 2025 i que han romàs en el territori almenys cinc mesos de manera continuada. A més, és imprescindible no tindre antecedents penals, un requisit clau per a poder accedir al procés.
Situació social ja existent
Quant al procediment, les persones interessades han de presentar una sol·licitud en la qual aporten documentació que demostre la seua estada en el país i el compliment dels requisits establits, com un document d’antecedents penals. El procés pot realitzar-se de manera telemàtica o presencial i inclou la revisió individualitzada de cada cas per part de l’Administració. Si la sol·licitud és acceptada, s’atorga un permís temporal de residència i treball, que permet eixir de la situació d’irregularitat i accedir a drets bàsics. En conjunt, es tracta d’una iniciativa que pretén regularitzar estes persones i adaptar la realitat administrativa a una situació social ja existent. Encara que el termini per a eixes cites presencials ja està obert, no serà fins este dilluns 20 d’abril quan es podrà acudir en persona a un dels punts habilitats per al tràmit: cinc oficines d’Estrangeria (Madrid, Alacant, València, Almeria i Múrcia), 60 oficines de la Seguretat Social i 371 oficines de Correus en capitals de províncies o ciutats de més de 50.000 habitants.
