El 30 d’abril i el 3 de maig
Els treballadors de les gasolineres convoquen una vaga per al pont de maig
Els sindicats UGT i CCOO reclamen una pujada salarial mínima del 2 % i una clàusula de garantia lligada a l’IPC per a no perdre poder adquisitiu
En plena escalada dels preus dels carburants a causa de la guerra de l’Iran, els treballadors de les gasolineres espanyoles interrompran la seua jornada laboral per a reivindicar els seus drets laborals. Serà el dijous 30 d’abril, de 12:00 a 16:00 hores, i el diumenge 3 de maig, durant tot el dia (24 hores), coincidint amb l’operació eixida i arribada del pont de maig.
Els sindicats UGT FICA i CCOO Indústria han convocat una vaga de dos dies en les estacions de servici de tot Espanya amb l’objectiu de desbloquejar la negociació del seu conveni col·lectiu. Les centrals denuncien que, després de mesos de negociació i avanços parcials, la patronal ha retirat de la taula “propostes prèviament plantejades” i ha presentat un plantejament econòmic “regressiu” que, al seu juí, suposa un “atac directe a les plantilles”.
“La patronal s’ho està embutxacant mentres els preus de la gasolina estan pels núvols i els salaris per terra”, afirmen en un comunicat enviat pels dos sindicats. Els representants dels treballadors reclamen un increment salarial mínim del 2 % anual i un mecanisme de garantia que assegure, almenys, l’actualització conforme a l’IPC real més un 0,5 %, per a preservar el poder adquisitiu de les persones treballadores.
Segons els sindicats, la patronal va plantejar una actualització salarial sense garantir el manteniment del poder adquisitiu i va eliminar increments prèviament plantejats. A més, CCOO i UGT denuncien la falta d’avanços en matèries fonamentals com la conciliació, la reducció de jornada o la millora dels plusos, la qual cosa suposa un empitjorament de les condicions laborals generals.
Els sindicats insistixen en la necessitat d’arribar a un acord que garantisca “condicions laborals dignes” i advertixen que, si la patronal no rectifica la seua posició, “s’incrementarà la pressió sindical fins a aconseguir un conveni que responga a les necessitats reals de les plantilles”.
