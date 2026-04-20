L’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat es conjuren per a mantindre The Ocean Race a Alacant
El consistori i l’organització firmen un acord que permetrà aplicar les innovacions tecnològiques de la competició a la gestió municipal
Alacant ja negocia per a albergar almenys una edició més de la Volta al Món de Vela, The Ocean Race, la carrera nàutica més gran del món. Quan encara falten huit mesos per a l’eixida, que es produirà el gener de 2027, l’Ajuntament d’Alacant, la Generalitat i la Diputació Provincial ja mantenen converses perquè l’esdeveniment torne a recalar en la ciutat en pròximes edicions. Seria la sèptima edició consecutiva.
Així ho ha anunciat l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, durant la inauguració d’una jornada que els responsables de la carrera han organitzat per a buscar socis entre les empreses locals per a resoldre els desafiaments tecnològics que implica esta competició. Cal recordar que la primera etapa de l’edició de 2027 tindrà una longitud de 14.000 milles nàutiques, des d’Alacant fins a Auckland, a Nova Zelanda, cosa que significa que els equips hauran de passar en alta mar 35 dies consecutius.
“Estem fent el màxim esforç per a garantir que The Ocean Race seguisca vinculada com a port d’eixida en la ciutat d’Alacant”, ha recalcat el primer edil després de recordar els beneficis que la competició ha aportat a tota la regió. Uns beneficis que s’estimen en un impacte de 467 milions d’euros en al PIB de la ciutat i la Comunitat Valenciana, 8.000 llocs de treball a temps complet i 200 milions de repercussió mediàtica.
En este sentit, prèviament a la jornada, l’Ajuntament d’Alacant i The Ocean Race han firmat un acord per a incorporar Alacant Futura, l’estratègia per a captar empreses innovadores de la ciutat, a l’organització responsable de la carrera.
A més, Barcala també ha assenyalat que este acord també permetrà incorporar les innovacions tecnològiques que s’aconseguixen per al desenrotllament de la prova a la gestió municipal. “Tot el que es faça tindrà aplicació directa i beneficiarà directament la ciutadania”, ha assenyalat.
Prèviament, el director general de The Ocean Race, Richar Brisius, ha convidat els representants de les empreses allí presents a presentar les seues propostes a l’organització i ha recordat que la competició és un gran laboratori d’innovació.
Durant la jornada s’ha posat l’exemple de la firma valenciana Veiem360, que és la responsable del sistema que ha permés que l’última edició celebrada a Europa poguera seguir-se les 24 hores per internet. Un seguiment que també podrà fer-se en l’edició que partix d’Alacant el pròxim mes de gener.
Com a aperitiu, els pròxims dies 26 i 27 de maig, Alacant acollirà la conferència de stakeholders de The Ocean Race, que reunirà representants dels equips participants, ciutats amfitriones de la competició i patrocinadors de tot el món.
En este mateix sentit, el secretari autonòmic d’Innovació, Eduardo Pascual, ha insistit en la idea que The Ocean Race “constituïx un laboratori d’innovació avançada únic”, tant des del punt de vista de la innovació tecnològica del sector nàutic, com sobretot de digitalització i telecomunicacions. No en va, Alacant també alberga les instal·lacions que permeten el seguiment de la carrera per tot el món.
Serà el mes vinent de gener, entre els dies 8 i 17, quan Alacant torne a albergar les celebracions que donaran pas a la carrera nàutica més gran del món, que farà la volta al món i que suposa un desafiament extrem de superació per als participants. Es calcula que en tot el món són quasi dos milions les persones que acudiran a veure les embarcacions en els diferents ports en què recala i més de 1.000 milions ho veuran a través dels mitjans o internet.
Per a donar una idea de la seua repercussió i el consens que concita, basta recordar que va ser un dels pocs esdeveniments que l’anterior Govern de la Generalitat va mantindre de la política de grans fastos de l’anterior època del PP.
- Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Torrevieja que se investiga como un supuesto ajuste de cuentas
- Guardamar ejecuta este domingo la orden de cierre del mercadillo del Fogón junto a la N-332 doce años después de iniciar el procedimiento
- La batalla de Almansa enseña hoy la importancia de la tolerancia y la gestión de la diversidad
- El propietario de una parcela de uso hotelero en La Veleta de Torrevieja limpia el terreno tras cinco años de requerimientos
- Arrancan las obras de rehabilitación de la torre de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela
- Fogueres Fest en Alicante: el evento que recuerda a las noches de verano
- CE Sabadell - Hércules CF
- Otra derrota sin disparar a portería