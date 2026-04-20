Veolia impulsa la transformació digital del cicle de l’aigua a Benidorm
Des de 2017, la ciutat ha integrat tecnologies avançades que milloren l’eficiència operativa, la sostenibilitat i la capacitat d’anticipació davant de reptes ambientals i sanitaris
Veolia ha consolidat a Benidorm un model avançat de gestió digital del cicle integral de l’aigua gràcies a la combinació de la innovació tecnològica, sostenibilitat i capacitat de resposta davant de desafiaments complexos. Des de l’obertura en 2017 del centre de digitalització de Veolia Hubgrade, la companyia ha desplegat en la ciutat projectes que abasten des de la telelectura massiva de comptadors fins a la vigilància epidemiològica en aigües residuals, passant per l’ús d’indicadors ambientals satel·litaris i programes d’innovació oberta amb start-ups.
Este ecosistema digital ha permés dur a terme una gestió més eficient, transparent i resilient del recurs hídric, a més de millorar el servici prestat a la ciutadania i la presa de decisions operatives.
Nous models
La digitalització del cicle integral de l’aigua representa un canvi de paradigma en la manera de gestionar un recurs essencial. Tradicionalment, l’operació de xarxes de proveïment i sanejament es basava en inspeccions manuals, lectures presencials i respostes reactives davant d’incidències. Ara, la incorporació de sensors, plataformes de dades en temps real, intel·ligència artificial i connectivitat permet anticipar problemes, optimitzar recursos i reduir l’impacte ambiental.
Entre les principals aportacions de la digitalització destaquen la detecció precoç de fuites i anomalies en la xarxa, la millora en la qualitat del servici al client mitjançant informació precisa i actualitzada, i la capacitat de monitorar paràmetres ambientals i sanitaris de manera contínua.
“La digitalització no és només una qüestió tecnològica, sinó una palanca estratègica per a garantir la sostenibilitat del cicle de l’aigua. Ens permet passar d’una gestió reactiva a una de predictiva, anticipant-nos als reptes i prenent decisions basades en dades fiables i actualitzades”, explica Nuria Pastor, responsable de Hub Digital de Veolia situat a Benidorm.
Este enfocament cobra especial rellevància en contextos d’estrés hídric, canvi climàtic i creixement urbà, en què l’eficiència i la resiliència són fonamentals. La digitalització també obri la porta a nous models de col·laboració amb l’ecosistema d’innovació, integrant solucions desenrotllades per start-ups i centres d’investigació.
Laboratori d’innovació digital de l’aigua
En 2017, Veolia va inaugurar en la ciutat el primer centre de digitalització Hubgrade de tot Espanya, un espai dedicat al desenrotllament, a la prova i al desplegament de solucions digitals per a la gestió de l’aigua. Des d’aleshores, la ciutat ha sigut escenari de múltiples projectes que han millorat tant l’operació tècnica com la capacitat de resposta davant de situacions excepcionals.
Un dels pilars d’esta transformació ha sigut la implantació de la telelectura, que permet la lectura remota i automàtica de comptadors d’aigua. Esta tecnologia elimina la necessitat d’accés físic als domicilis, reduïx errors de lectura, facilita la detecció de consums anòmals i millora l’experiència de l’usuari, ja que oferix informació detallada i transparent sobre el seu consum.
Paral·lelament, Veolia també ha desenrotllat l’ús d’indicadors ambientals satel·litaris per a monitorar variables com la qualitat de masses d’aigua, l’evolució de la cobertura vegetal o la detecció de canvis en el territori. Esta informació, combinada amb dades operatives en terra, permet una gestió més informada i sostenible de l’entorn hídric.
L’aposta per la innovació oberta també ha sigut clau. A través de challenges amb start-ups, Veolia ha identificat i pilotat solucions disruptives en àrees com l’optimització de xarxes, la gestió d’actius o la millora de l’eficiència energètica. Este model de col·laboració accelera la incorporació de tecnologies emergents i fomenta un ecosistema d’innovació local.
“A Benidorm hem pogut demostrar que la digitalització de l’aigua no és una promesa futura, sinó una realitat que ja està generant valor. Des de la telelectura fins a la vigilància en clavegueram, cada projecte ha contribuït a fer la gestió més eficient, més sostenible i més preparada per a afrontar els desafiaments del present i del futur”, assenyala Pastor.
El conjunt d’estos projectes ha permés a Benidorm avançar cap a un model de ciutat intel·ligent en matèria d’aigua, a on la tecnologia es posa al servici de la sostenibilitat, la salut pública i la qualitat de vida dels ciutadans.
