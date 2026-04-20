Villena s’integra en l’Associació Espanyola de Festes i Recreacions Històriques

La incorporació dels Moros i Cristians permet teixir aliances per a la seua promoció nacional i col·laboració en la futura declaració de Festa d’Interés Turístic Internacional

Villena enlluerna en els Moros i Cristians amb una entrada històrica de 38 esquadres especials

Jose A. Rico

L’Ajuntament de Villena ha participat en la XXVI edició de l’Assemblea Anual de l’Associació Espanyola de Festes i Recreacions Històriques (Aefrh), que es va celebrar a Lugo, a on es va triar la seua nova directiva per als pròxims quatre anys.

La delegació villenera va estar formada per l’alcalde de la ciutat, Fulgencio Cerdán, i l’edil de Festes, José Ferri, que van firmar la seua incorporació oficial a esta entitat.

L’alcalde en l’assemblea de l’Aefrh a Lugo / INFORMACIÓN

La Festa de Moros i Cristians de Villena se suma a esta entitat que componen 61 poblacions amb la seua recreació històrica d’Espanya amb l’objectiu de potenciar la difusió a escala nacional i internacional de la festa, millorar el potencial turístic de la ciutat i aconseguir la col·laboració per al projecte de sol·licitud de la declaració de Festes d’Interés Turístic Internacional.

L’associació aglutina els principals esdeveniments que se celebren a tot Espanya i té bones connexions i presència amb altres països

Fulgencio Cerdán

— Alcalde de Villena

Villena s’incorpora, així, a l’Aefrh gràcies al seu valor històric i cultural de les representacions de les ambaixades, un dels actes centrals de les festes que se celebra als peus del castell de La Atalaya

Foto de família de l’assemblea / INFORMACIÓN

L’alcalde de Villena considera que “se’ns obri una oportunitat interessant per a Villena de mà de l’Associació Espanyola de Festes i Recreacions Històriques, perquè aglutina els principals esdeveniments que se celebren a tot Espanya i té bones connexions i presència amb altres països, a més de fires i congressos vinculats a la cultura, al turisme i a la història”. 

Hem d’aprofitar tot el potencial turístic dels Moros i Cristians, que es traduïx en ocupació i riquesa per als nostres sectors de restauració, hostaler i comercial

José Ferri

— Regidor de Festes de Villena

En este sentit, l’edil de Festes ha insistit en “la importància de continuar protegint el valor únic de les Festes de Moros i Cristians de Villena; al mateix temps, hem d’aprofitar tot el seu potencial turístic, que es traduïx en ocupació i riquesa per als nostres sectors de restauració, hostaler i comercial”.

Ferri va recordar que hi ha un segment del mercat turístic que busca esta classe d’esdeveniments en tot el món. Villena, a través d’esta incorporació, també podrà gaudir de les connexions internacionals, ja que està integrada en la Confederació Europea de Festes i Manifestacions Històriques (Cefmh) integrada per Alemanya, Bèlgica, Eslovènia, França, Holanda, Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal i Suïssa

