Villena s’integra en l’Associació Espanyola de Festes i Recreacions Històriques
La incorporació dels Moros i Cristians permet teixir aliances per a la seua promoció nacional i col·laboració en la futura declaració de Festa d’Interés Turístic Internacional
L’Ajuntament de Villena ha participat en la XXVI edició de l’Assemblea Anual de l’Associació Espanyola de Festes i Recreacions Històriques (Aefrh), que es va celebrar a Lugo, a on es va triar la seua nova directiva per als pròxims quatre anys.
La delegació villenera va estar formada per l’alcalde de la ciutat, Fulgencio Cerdán, i l’edil de Festes, José Ferri, que van firmar la seua incorporació oficial a esta entitat.
La Festa de Moros i Cristians de Villena se suma a esta entitat que componen 61 poblacions amb la seua recreació històrica d’Espanya amb l’objectiu de potenciar la difusió a escala nacional i internacional de la festa, millorar el potencial turístic de la ciutat i aconseguir la col·laboració per al projecte de sol·licitud de la declaració de Festes d’Interés Turístic Internacional.
L'associació aglutina els principals esdeveniments que se celebren a tot Espanya i té bones connexions i presència amb altres països
Villena s’incorpora, així, a l’Aefrh gràcies al seu valor històric i cultural de les representacions de les ambaixades, un dels actes centrals de les festes que se celebra als peus del castell de La Atalaya.
L’alcalde de Villena considera que “se’ns obri una oportunitat interessant per a Villena de mà de l’Associació Espanyola de Festes i Recreacions Històriques, perquè aglutina els principals esdeveniments que se celebren a tot Espanya i té bones connexions i presència amb altres països, a més de fires i congressos vinculats a la cultura, al turisme i a la història”.
Hem d'aprofitar tot el potencial turístic dels Moros i Cristians, que es traduïx en ocupació i riquesa per als nostres sectors de restauració, hostaler i comercial
En este sentit, l’edil de Festes ha insistit en “la importància de continuar protegint el valor únic de les Festes de Moros i Cristians de Villena; al mateix temps, hem d’aprofitar tot el seu potencial turístic, que es traduïx en ocupació i riquesa per als nostres sectors de restauració, hostaler i comercial”.
Ferri va recordar que hi ha un segment del mercat turístic que busca esta classe d’esdeveniments en tot el món. Villena, a través d’esta incorporació, també podrà gaudir de les connexions internacionals, ja que està integrada en la Confederació Europea de Festes i Manifestacions Històriques (Cefmh) integrada per Alemanya, Bèlgica, Eslovènia, França, Holanda, Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal i Suïssa.
