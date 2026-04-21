Glòria March, nova presidenta de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual
L’equip paritari de catorze professionals que encapçala l’actriu valenciana pren possessió dels seus càrrecs per als pròxims quatre anys després de l’assemblea general celebrada el 20 d’abril
L’actriu i creadora Glòria March Chulvi relleva Teresa Cebrián com a nova presidenta de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, que ha culminat el procés de renovació dels seus òrgans de govern. Una vegada transcorregut el termini legal estipulat per a recórrer contra les candidatures a les eleccions a la Junta Directiva, que van ser proclamades per la Comissió Electoral el passat 14 d’abril, i sense que s’haja interposat cap recurs, este òrgan ha procedit a ratificar la seua proclamació de manera definitiva.
Com que no s’ha presentat més que una llista concurrent, encapçalada per l’actriu valenciana, i no s’ha rebut cap recurs en contra, la Comissió Electoral va aplicar el que determina l’article 60 del reglament de règim intern de la institució. En virtut d’este article, la candidatura va ser declarada electa automàticament sense necessitat de procedir a la celebració d’una fase de votació.
El procés de renovació va concloure formalment ahir, 20 d’abril, amb la celebració d’una assemblea general extraordinària en les instal·lacions de la FNAC a València. En el curs d’esta sessió es va dur a terme la ratificació del procés per part dels socis i sòcies de l’entitat, moment en el qual el nou equip directiu va prendre possessió dels seus càrrecs, fet que inicia el mandat dels pròxims quatre anys i pren el relleu de la junta directiva ixent presidida per Teresa Cebrián.
El nou òrgan de govern està integrat per un grup paritari de catorze professionals del sector audiovisual valencià que reunix perfils diversos que garantixen la representativitat en àmbits com la producció, la direcció, el guió, la composició musical i les àrees tècniques.
El programa d’actuació d’este equip planteja com a eixos principals el desenrotllament i l’enfortiment de l’estructura organitzativa de l’Acadèmia, impulsant el seu paper com a entitat representativa del sector a la Comunitat Valenciana. Així mateix, la nova directiva desenrotllarà durant el seu mandat iniciatives orientades a la vertebració territorial, la promoció de les obres audiovisuals, la millora de l’entorn professional i el reforç de la col·laboració amb les administracions públiques.
