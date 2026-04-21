L’Auditori es convertix en l’epicentre del piano amb la III edició del Calp Piano Festival
Figures de la talla de Jean-Paul Gasparian, Congyu Wang, Zee Zee i István I. Székely se citaran durant el mes de maig
L’Auditori de Calp es prepara per a rebre la tercera edició del CALP PIANO FESTIVAL, un esdeveniment que en tot just tres anys s’ha erigit en una cita ineludible per als amants de la música clàssica. Durant el mes de maig, l’escenari calpí acollirà quatre dels pianistes més destacats del panorama internacional actual. L’entrada als quatre concerts serà gratuïta.
El cicle de concerts arrancarà el divendres 8 de maig amb el parisenc Jean-Paul Gasparian, qualificat per France Musique com “un dels principals talents pianístics de França”. Gasparian oferirà un programa centrat en la delicadesa i el virtuosisme de Debussy, Fauré i Chopin.
La programació continuarà el divendres 15 de maig amb Congyu Wang. El pianista de Singapur, distingit amb el prestigiós títol de “Steinway Artist”, delectarà el públic amb peces de Chopin i Ravel.
El següent concert del festival arribarà el dimecres 20 de maig amb la presència de la pianista xinesa Zee Zee. Coneguda per la seua tècnica impecable i energia explosiva, Zee Zee és solista habitual de les filharmòniques de la Xina i Shanghai. El seu recital a Calp posarà el focus en la seua especialitat: l’obra de Liszt (Tarantella, Vallée d’Obermann i Les Jeux d’Eaux à la Villa d’Este), a més de peces de Schubert.
El colofó tindrà lloc el divendres 29 de maig de la mà d’un vell conegut del públic local: l’hongarés István I. Székely. El pianista i docent, director artístic de certàmens com el del Centre Franz Liszt o el de Sombor a Sèrbia, tancarà esta edició reafirmant el caràcter internacional i l’excel·lència pedagògica del festival.
Amb esta tercera edició, el CALP PIANO FESTIVAL no només oferix cultura d’alt nivell als residents i visitants, sinó que consolida Calp com un referent de la música de piano en el territori nacional.
