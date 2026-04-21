Sánchez s’oferix als gegants de les renovables: “Espanya és el millor país perquè les seues inversions siguen rendibles”
“Accelerarem les renovables, sobretot l’energia eòlica”, perquè “l’energia eòlica i les renovables, en general, ens han fet més competitius” i “la llibertat energètica no té preu”
Sánchez, en la seua intervenció en anglés, ha fet èmfasi en el fet que “fer que l’economia siga més verda millora la nostra autonomia estratègica”, tot després de repassar la situació econòmica del país i enaltir que “per primera vegada en la nostra història arribem a 22 milions de contribuents al nostre sistema de Seguretat Social”.
A més, el cap de l’executiu també ha subratllat que l’aposta verda “reforça la nostra autonomia política, la nostra capacitat de mantindre’ns ferms i de mantindre els nostres valors”. “En un moment en el qual alguns qüestionen el pacte verd, el meu país mai ha estat en una millor posició que ara per a defendre’l allí a on siga necessari, ací a Madrid, a Brussel·les, a on siga necessari”. Perquè “estem creixent i la nostra economia està avançant i ho fem alhora que reduïm les nostres emissions amb descarbonització, amb un aire més net, amb un preu més baix de l’energia, amb un proveïment més diversificat i amb més ocupacions per a les nostres llars, més riquesa per a les nostres regions i més competitivitat per a les nostres indústries”.
Impost especial
En este sentit, ha avançat que “no ens conformarem a tindre l’electricitat més barata d’Europa”, motiu pel qual s’està “treballant perquè Europa tinga l’electricitat més barata del món. Eixe és el nostre objectiu. Eixe hauria de ser el nostre objectiu. I per a això es necessita una unió energètica real”. “Esta solidaritat ha de mantindre’s entre els estats i també amb les empreses. Per això hem demanat a la Comissió Europea que cree un impost especial per als beneficis inesperats extraordinaris de les empreses petrolieres i gasistes”.
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
- Tres mujeres heridas al arrollar una moto a dos personas en una parada de bus en Alicante
- Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes
- 50 años de Galerías Preciados: una nueva forma de comprar en Alicante
- La batalla de Almansa enseña hoy la importancia de la tolerancia y la gestión de la diversidad
- Cuando Tabarca formó parte de Elche... y de Barcelona
- La Cofradía de Pescadores de El Campello lanza un SOS para tratar de sobrevivir