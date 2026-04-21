Tabarca, a les fosques a la nit: els veïns lamenten la falta d’il·luminació
Diversos carrers de l’illa es mantenen sense llum entre queixes de residents i hostes
Foscor en plena nit. Els veïns de Tabarca assenyalen que molts dels carrers de l’illa estan mancats d’il·luminació “des de fa molts dies”, després que alguns fanals deixaren de funcionar.
Això ocorre, segons indiquen, en el cèntric carrer d’Enmig, a on, “després d’una temporada sense llum, van fer la reparació, però es van deixar dos fanals sense posar”, i amb més intensitat en altres racons. Per exemple, en els carrers Arzola i Gènova, “carrers xicotets que, si es queden sense llum, es queden com una cova”.
Un altre enclavament cèntric, la plaça Gran, també presenta fanals que no funcionen. Els veïns asseguren que “la Policia ha fet el comunicat” i queden a l’espera de reparacions.
Carmen Martí, presidenta de l’associació de veïns de l’illa, lamenta que estan “farts de dir com està la situació i que no hi facen res”. Cal recordar que esta entitat veïnal promou que l’illa, que actualment figura a escala administrativa com un barri de la ciutat d’Alacant, es convertisca en una entitat local menor.
Este estatus permetria a l’illa una independència parcial de l’Ajuntament d’Alacant, amb possibilitat de dissenyar els seus propis pressupostos (entre altres competències), encara que el fet d’aconseguir-ho depén exclusivament del consistori alacantí, que defén la seua actuació a Tabarca davant de les crítiques dels veïns de l’illa, que critiquen l’“abandó” al qual, segons diuen, estan sotmesos.
