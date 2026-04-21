La Vila Joiosa recupera la memòria del brigadier Mariné amb una donació documental inèdita
L’Arxiu Municipal incorpora 72 documents clau del segle XIX lligats al militar republicà i a la seua relació amb el municipi i el doctor Esquerdo
L’Arxiu Municipal de la Vila Joiosa ampliarà els seus fons històrics amb la incorporació de 72 documents, alguns inèdits, pertanyents al brigadier Francisco Mariné i Blázquez (1824-1904), una figura destacada del segle XIX vinculada al moviment republicà i a diversos episodis militars de gran rellevància. La seua connexió amb el municipi prové de la seua amistat amb el doctor José María Esquerdo i la seua estada definitiva en la localitat a on va morir.
La donació, realitzada pels descendents de Camilo Cano, permetrà aprofundir tant en la trajectòria militar de Mariné com en el seu context polític. El militar va participar al llarg de la seua carrera en conflictes clau de l’Espanya convulsa del moment, com la campanya del Marroc, així com en les guerres carlistes, lluitant en l’Exèrcit del Nord a Navarra sota el comandament del general Morriones. La seua implicació en estos escenaris li va valdre ascensos fins a assolir el grau de brigadier.
A més de la seua activitat en el camp de batalla, Mariné va estar compromés amb l’ideari republicà, va participar en moviments progressistes i va ser investigat en diverses ocasions per la seua vinculació a conspiracions de caràcter polític, la qual cosa reflectix el clima d’inestabilitat i transformació de l’època.
Tertúlies en La Pileta
La seua relació amb la Vila Joiosa es va intensificar a partir de 1896, quan va començar a visitar amb freqüència el doctor José María Esquerdo, eminent psiquiatre i polític republicà nascut en la localitat, pioner de la neuropsiquiatria i la teràpia ocupacional a Espanya. Mariné acudia habitualment a la finca de La Pileta, a on se celebraven tertúlies i trobades, i es va convertir en un habitual de la vida social i intel·lectual del municipi.
Durant la seua estada en la localitat, va conéixer Camilo Cano, també amic d’Esquerdo, i va participar en aquelles vetlades. La relació es va consolidar posteriorment en l’àmbit familiar, quan Cano va contraure matrimoni en 1911 amb María Magraner Magraner, neboda del brigadier. Gràcies a este vincle, els descendents de Cano van conservar part de l’arxiu personal de Mariné durant generacions.
Sepultura desconeguda a la Vila
Finalment, es va instal·lar de manera definitiva en la finca del Paradís, propietat d’Esquerdo, a on va morir en 1904. Va ser enterrat en la localitat, encara que en l’actualitat es desconeix la ubicació exacta de la seua sepultura.
El conjunt documental inclou expedients sobre la seua carrera militar, campanyes bèl·liques, processos judicials i correspondència personal, i oferix una visió completa de la seua vida i del complex context històric en el qual es va desimboldre.
Amb esta incorporació, l’Arxiu Municipal no només preserva documents de gran valor històric, sinó que reforça el paper de la Vila Joiosa com a escenari vinculat a figures rellevants del pensament i l’acció política del segle XIX. La digitalització d’estos fons facilitarà el seu accés per part d’investigadors i de ciutadania interessada en la història local i nacional i reforça el seu paper en la història política i social del segle XIX.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
- Tres mujeres heridas al arrollar una moto a dos personas en una parada de bus en Alicante
- Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes
- 50 años de Galerías Preciados: una nueva forma de comprar en Alicante
- La batalla de Almansa enseña hoy la importancia de la tolerancia y la gestión de la diversidad
- Cuando Tabarca formó parte de Elche... y de Barcelona
- La Cofradía de Pescadores de El Campello lanza un SOS para tratar de sobrevivir