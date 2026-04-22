Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran subratlla que les converses amb els EUA es reprendran només quan s’alce el bloqueig a l’estret d’Ormuz
La segona ronda de contactes prevista a Islamabad no s’ha materialitzat
Redacció
Les autoritats de l’Iran han subratllat que les converses amb els Estats Units al Pakistan es reprendran únicament quan Washington retire el seu bloqueig a l’estret d’Ormuz, després que la segona ronda prevista a Islamabad no es materialitzara i enmig d’uns contactes diplomàtics a tal fi que han portat el president estatunidenc, Donald Trump, a estendre l’alto el foc pactat el 8 d’abril.
“El bloqueig naval dels Estats Units és una violació de l’alto el foc”, ha reiterat el representant permanent de l’Iran davant de les Nacions Unides, Amir Saeid Iravani, que ha subratllat que Teheran ha traslladat esta petició a Washington i ha agregat que, en resposta, han rebut “senyals que estan disposats a fer-ho”.
“Quan ho facen, crec que la següent ronda de negociacions tindrà lloc a Islamabad”, ha explicat Iravani, que ha insistit que l’Iran “està preparat” per a un procés de negociacions per a un acord. “Si volen asseure’s en la taula (de negociacions) i discutir per a una solució política, ens trobaran disposats. Si volen anar a la guerra, l’Iran també hi està preparat”, ha argumentat.
“Ells van iniciar la guerra”
Així, ha recordat que l’Iran “no va iniciar l’agressió militar”. “Ells van iniciar la guerra”, ha recalcat, en referència a l’ofensiva llançada per sorpresa el 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra el país asiàtic, enmig d’un procés de negociacions entre Washington i Teheran per a intentar arribar a un nou acord nuclear, després que Trump se n’isquera en 2018 del que s’havia firmat tres anys abans.
El mateix Trump va anunciar, dimarts, l’extensió de l’alto el foc temporal que es va firmar el 8 d’abril després d’una petició del Pakistan, que està mediant en el procés diplomàtic, si bé va insistir que el bloqueig a l’estret d’Ormuz es mantindrà. El bloqueig i el recent assalt i confiscació de vaixells iranians en la zona ha sigut un dels motius esgrimits per Teheran per a no acudir a Islamabad, atés que considera que estes accions suposen una violació de l’alto el foc que bloqueja el procés de diàleg.
De fet, les autoritats iranianes van anunciar el 17 d’abril que posaven fi a les seues restriccions al trànsit en la zona una vegada s’havia confirmat, un dia abans, un alto el foc temporal al Líban, si bé van assegurar que tornaven a reimposar-les després que Trump afirmara en resposta —després d’aplaudir el pas de Teheran— que les forces estatunidenques mantindrien el seu bloqueig a la via, d’una importància estratègica.
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Huelga indefinida en Alicante: los profesores plantean parar las clases unas horas, retrasar las notas o acabar el curso en mayo
- La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
- El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila
- La Aemet avisa del cambio que ya se nota hoy en Alicante: menos calor… y llega la calima
- Las Hogueras de Alicante tendrán nuevas normas: qué se podrá hacer y qué no
- Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes