L’oposició contraposa l’avanç judicial en Les Naus al bloqueig de la comissió de l’Ajuntament d’Alacant
L’esquerra destaca, després de les quinze imputacions, que la jutgessa fa passos en paral·lel a una investigació municipal embossada, i torna a situar el focus sobre Barcala
Les quinze imputacions judicials acordades en el cas de les vivendes protegides de Les Naus han reactivat el front polític en l’Ajuntament d’Alacant amb una idea que travessa bona part de les reaccions de l’oposició: mentres que la jutgessa avança en la instrucció, la comissió municipal d’investigació seguix sota sospita de bloqueig. Eixe contrast, especialment ressaltat pel PSOE i Compromís, ha marcat la resposta dels quatre grups que se situen enfront del PP en el consistori, encara que amb diferents graus de duresa i amb un repartiment desigual dels assenyalaments directes a l’alcalde, Luis Barcala.
La jutgessa ha citat com a investigades quinze persones relacionades amb la promoció de la Condomina, entre elles l’exregidora d’Urbanisme Rocío Gómez, l’ex-directora general María Pérez-Hickman, dos arquitectes municipals, el funcionari de la Generalitat que va validar els visats, el promotor del residencial i deu adjudicataris de vivendes protegides. A més, també declararan com a testimonis la cap de Patrimoni que va alertar de les irregularitats i altres tècnics vinculats a l’expedient.
No va ser una exageració ni una polèmica artificial, sinó un ‘pelotazo’ extraordinari
La portaveu del Grup Socialista, Ana Barceló, ha sigut una de les veus que més clarament ha aprofitat eixe pas judicial per a confrontar-lo amb la marxa de la investigació política en l’Ajuntament. Al seu juí, les citacions demostren que el que ha ocorregut en Les Naus no va ser “una exageració de l’oposició ni una polèmica artificial”, sinó “un pelotazo amb vivenda pública d’una gravetat extraordinària”. Posteriorment, ha afegit: “Mentres que el PP tracta de boicotejar la comissió municipal per a aclarir el que va passar realment, el jutjat està fent passos avant per a posar llum i aclarir el que ha ocorregut amb l’adjudicació de vivendes públiques a Alacant”.
La justícia ja va fent passos mentres que en la comissió seguim sense documentació
Eixa mateixa comparació ha aparegut també en la reacció de Compromís. El seu portaveu, Rafa Mas, ha recalcat que “la justícia ja va fent passos” amb quinze imputats, mentres que en la comissió municipal, segons denuncia, l’oposició seguix sense disposar de tota la documentació ni de totes les declaracions de compareixents. Per a l’edil valencianista, eixa diferència entre la velocitat del jutjat i la de l’Ajuntament reforça la idea que el Govern local no està facilitant l’aclariment del cas. A més, ha vinculat de manera molt directa les imputacions amb l’entorn polític de l’alcalde al parlar de “dos persones de la màxima confiança de Barcala” i ha reclamat que es depuren responsabilitats.
No estàvem davant d’una polèmica menor, sinó davant d’un assumpte d’una gravetat enorme
El PSOE també ha insistit en eixa connexió amb el nucli del Govern local. Barceló ha manifestat que l’escàndol “no va ocórrer al marge de l’Ajuntament, sinó dins de l’Ajuntament”, una formulació amb la qual ha tractat de reforçar la tesi que el cas afecta de ple l’estructura municipal i no només decisions perifèriques o individuals. La portaveu socialista ha assenyalat, a més, que entre les persones citades com a investigades figuren l’exregidora d’Urbanisme i una directora general nomenada per Barcala, per la qual cosa reclama responsabilitats polítiques a l’alcalde.
Este cas ja és un dels escàndols més grans dels últims anys a Alacant
EU-Podem s’ha mogut en un pla un poc distint, menys centrat en el xoc directe amb Barcala i més en la gravetat institucional i social del cas. El seu portaveu, Manolo Copé, ha assenyalat que la decisió judicial confirma que no s’estava davant d’una simple discussió administrativa, sinó davant d’un assumpte d’una gravetat enorme que afecta “la gestió del sòl públic, la neteja institucional i el dret a la vivenda de milers de famílies”. També ha reclamat màxima transparència, col·laboració absoluta amb la justícia i l’assumpció de totes les responsabilitats polítiques que corresponguen. En la seua lectura, el cas adquirix encara més dimensió al produir-se en una ciutat amb una forta emergència residencial i milers de sol·licituds de vivenda.
La reacció de Vox despertava el seu interés per la incògnita sobre si enduriria el to davant del PP o buscaria un angle més neutre. Finalment, la seua portaveu, Carmen Robledillo, sí que ha carregat contra la dimensió del cas, que ha definit com “un dels escàndols més grans dels últims anys en l’Ajuntament d’Alacant”, i ha reclamat que la investigació arribe “fins al final” i que es depuren totes les responsabilitats “caiga qui caiga”. A diferència del PSOE i Compromís, no ha mencionat Barcala expressament ni ha centrat el tir en el seu entorn polític, però sí que ha deixat clar que espera que compareguen davant de la justícia totes les persones amb responsabilitat política, tècnica o administrativa.
