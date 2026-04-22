El manteniment dels vehicles de l’Ajuntament d’Alacant, en precari
El retard en l’adjudicació del contracte nou obliga al fet que només es puguen atendre de manera excepcional cotxes de seguretat i per a emergències
El “caràcter imprescindible” del “funcionament adequat” de la flota de vehicles municipal ha motivat que l’Ajuntament d’Alacant recórrega a l’excepcionalitat per a mantindre la prestació dels servicis mínims, encara que en precari. Este dimarts s’ha acordat, en Junta de Govern, la continuïtat d’estos treballs, per a uns vehicles en concret, ja que la pròrroga ha superat el termini previst.
L’expedient de la nova contractació encara està en fase de licitació. Des d’Intervenció s’ha recriminat que el procés de renovació del contracte no es va iniciar amb la urgència suficient, ja que tres mesos abans del final del contracte anterior encara no s’havia llançat la licitació.
Esta situació ha permés que l’adjudicatària del contracte anterior, Alejandro Rico, SL, mantinga el servici de manera excepcional, beneficiant-se d’un retard, en part, provocat per una al·legació presentada després de la proposta de classificació de les tres empreses que es van presentar a gestionar el servici. La mercantil ha quedat en segon lloc entre les tres aspirants.
En l’acord de la Junta de Govern es fa constar que la prestació del servici es limitarà “exclusivament” a la reparació de vehicles adscrits als servicis públics municipals de seguretat i emergència, en concret els de Policia Local, Protecció Civil i “utilitaris del servici d’extinció i protecció contra incendis”. Cal recordar, en este cas, que els vehicles de bombers formen part d’un altre contracte. En total, la flota municipal consta de 471 vehicles d’esta classe, segons el plec de condicions.
Segons consta en l’expedient municipal, la caducitat del contracte va alertar el cap del Departament de Projectes i Recursos Propis, responsable del contracte, que va recordar que el servici de reparació és “imprescindible” per als servicis de seguretat i emergència i el seu funcionament adequat, “ja que una simple i comuna punxada pot deixar fora de servici cotxes patrulla i altres vehicles prioritaris”, per la qual cosa “cal garantir la continuïtat del servici”.
Un altre contracte frenat per “errors”
D’altra banda, la Junta de Govern també ha acordat el desistiment del procés per a contractar el “servici de cursos, activitats aquàtiques, activitats físiques i esportives de l’Ajuntament d’Alacant” per a les temporades 2026-2027 i 2027-2028. Malgrat que el mateix òrgan va aprovar la convocatòria del procediment el passat 7 d’abril amb un pressupost base de licitació 534.000 euros, amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava l’11 de maig, la cap del Servici d’Esports ha advertit posteriorment de “l’existència d’errors”, en al·lusió a la “determinació dels costos laborals presos en consideració per a configurar els paràmetres econòmics essencials de l’expedient”, cosa que afecta “l’adequació del pressupost base de licitació” i “compromet la viabilitat econòmica del futur contracte”.
La revisió dels errors ha comportat el desistiment del procediment d’adjudicació, encara que, fins a la data de suspensió, l’Ajuntament assegura no haver rebut cap oferta. Ara, l’Ajuntament haurà de fer el plec i tornar a iniciar el procés de licitació.
Suscríbete para seguir leyendo
