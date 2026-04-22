El MUBAG entra per la porta gran en l’Any Varela amb una exposició que arreplega obra inèdita del pintor
Juan de Dios Navarro inaugura esta proposta que commemora el 75é aniversari de la defunció de l’artista, figura clau de l’àmbit cultural alacantí en la primera mitat del segle XX
El Museu de Belles Arts d’Alacant s’ha sumat a la celebració de l’Any Varela amb un nou projecte expositiu “intimista i enriquidor” que exhibirà fins a setembre una trentena de peces, la majoria retrats, alguns inèdits, procedents del fons privat dels seus descendents, així com obra del Museu Nacional del Prado i de fons del MUBAG.
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurat este matí l’exposició “Emilio Varela. Un somni intimista”, que commemora el 75é aniversari de la defunció del pintor (Alacant, 1887-1951) i que ha comptat amb la presència de membres de la seua família. “Este homenatge a un dels grans mestres de la pintura alacantina marca un dia molt especial per a la cultura de la nostra província, enriquix el nostre patrimoni i ens oferix una oportunitat única per a acostar-nos al món profund d’un artista que va marcar una època, i l’obra del qual continua sent un referent imprescindible”, ha destacat el diputat.
La mostra es troba, en la planta baixa del museu, en un espai que s’ha muntat ex professo per a exhibir-la correctament. Com ha explicat el director del MUBAG i comissari de la mostra, Jorge A. Soler, al costat de la tècnica María Gazabat, “en este aniversari tan especial, vam pensar en un original discurs expositiu i vam contactar amb els descendents i amb col·leccionistes d’esta figura clau de la primera mitat del segle XX alacantí, per a compondre, amb els seus préstecs temporals d’obra, un espai íntim i enriquidor”.
Soler ha recordat l’estreta relació que unix el Museu de Belles Arts d’Alacant amb el pintor alacantí, “part integrant o complement imprescindible de moltes exposicions i l’autor més estudiat, ja que és el pintor al qual més articles s’han dedicat en Cuadernos del MUBAG”.
“Emilio Varela. Un somni intimista” partix de tres pintures principals en les quals l’artista empra el recurs del “quadre dins del quadre” i que es corresponen amb tres interiors de la casa que va habitar la família a Alacant. “A partir d’estes tres pintures a l’oli, dos interiors i un autoretrat, es disposen altres pintures i altres dibuixos que escapen de la seua obra principal i configuren conjunts visuals nous”, ha manifestat Gazabat.
A estos tres conjunts se sumen altres agrupacions amb les quals es creen jocs visuals. La pintura inèdita de L’anciana s’exposa al costat d’una fotografia, l’original de la qual es conserva en l’Arxiu de Fundación Mediterráneo, a on apareix un jove Emilio Varela en l’escola de pintura de Joaquim Sorolla a Madrid.
L’itinerari es clausura dedicant un espai especial a l’extraordinària amistat entre Varela i Òscar Esplà, de qui es rememora el 50é aniversari de la seua defunció. El retrat que l’artista Maurice Fromkes (1872-1931) dedica al compositor alacantí en 1926 —depòsit del Museu Nacional del Prado— s’exhibix al costat d’unes paraules que Esplà va escriure sobre l’artista i al costat de tres quadres més de Varela.
Entre les obres inèdites que s’exposen hi ha també el retrat del pintor alacantí Andrés Buforn (1877-1943), gran amic de Varela, així com els de la seua mare, María Aragonés, i el seu germà, Antonio Buforn. A més, s’exhibixen retrats de familiars de Varela, com la seua mare Manuela Isabel; el seu germà, Joaquín Varela Isabel, o els d’alguns nebots, així com alguns dibuixos de figures femenines esbossades a grafit i apunts de figures d’arlequins acolorits.
Les obres dels prestadors particulars procedixen de les col·leccions de José Luis Antequera, Canales Alonso, família Martínez, Federico Mingot Gea, Manuel Sánchez Mollor, E. Varela, José Antonio Varela Ferrandis, Yolanda Varela Ferrandis, Nayara Varela Mingüens, família Van der Hofstadt Rovira i família Vinal Navarro.
