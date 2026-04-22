Sant Vicent crea el Consell de Diversitat Funcional, amb cinc organitzacions socials
La regidora de Drets Socials afirma que este òrgan pretén “garantir la integració plena i la participació de les persones amb discapacitat en la política municipal”
Sant Vicent del Raspeig ha constituït el primer Consell Municipal de Diversitat Funcional de la localitat, un òrgan de caràcter consultiu que permetrà la participació en la vida política i ciutadana de les persones amb diversitat funcional, les seues famílies i entitats representatives d’este col·lectiu.
L’alcalde, Pachi Pascual, ha presidit esta primera sessió acompanyat de la vicepresidenta del Consell, la regidora de Drets Socials, Mariela Torregrosa, representants de totes les formacions polítiques municipals, personal tècnic de l’Àrea de Drets Socials i organitzacions socials, que passen a formar part del Consell de Diversitat Funcional. Estes últimes hi participaran amb deu vocalies, dos per a cada una, que ocuparan les entitats Anda, ADSI, APSA, Associació de Pares i Familiars del CO Maigmó i Adacea.
Torregrosa ha explicat, a l’inici d’esta primera trobada, que es pretén “treballar junts” per les persones amb discapacitat “d’una manera més eficaç, i que ens ensenyeu el camí que hem de recórrer per a avançar cap a una inclusió real”.
Propostes i informes
La regidora ha aclarit que este òrgan no tindrà caràcter vinculant, però servirà d’enllaç per a traslladar propostes a totes les regidories perquè siguen sotmeses a estudi, així com per a l’elaboració d’informes i dictàmens.
El Consell de Diversitat Funcional es convocarà de manera ordinària dos vegades a l’any i també podrà celebrar sessions extraordinàries. En totes les trobades els vocals podran presentar propostes, seguint el reglament establit.
Facilitar la inclusió
Torregrosa ha detallat que s’inicia la trajectòria d’un nou fòrum de participació pública activa en el qual es posaran en comú idees, suggeriments, activitats i projectes, “a fi de possibilitar l’elaboració d’informes i estudis que arrepleguen les necessitats de persones amb diversitat funcional del municipi i les seues famílies per a facilitar la seua inclusió, independentment de les seues capacitats físiques o mentals”.
Altres labors assignades al Consell són optimitzar els esforços de les entitats que treballen en l’àmbit, revisar les ordenances i els reglaments municipals que afecten l’accessibilitat per a comprovar-ne l’efectivitat i impulsar campanyes d’informació i sensibilització social.
La regidora de Drets Socials ha conclòs que es tracta, en definitiva, “de garantir la participació efectiva” de les persones amb diversitat funcional en la planificació, l’execució i l’avaluació de les polítiques locals, segons s’arreplega en la Llei d’accessibilitat universal de la Comunitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
