Imputaciones caso Les NausBarcala vs. Rafa MasLes Naus: quiénes son los imputadosDesplome andamio BenidormCondena expresidente ampa MaristasCertificado regularización migrantesEl tiempo en Alicante
Sant Vicent crea el Consell de Diversitat Funcional, amb cinc organitzacions socials

La regidora de Drets Socials afirma que este òrgan pretén “garantir la integració plena i la participació de les persones amb discapacitat en la política municipal”

Representants del Consell de Diversitat Funcional de Sant Vicent, amb l’alcalde i la regidora de Drets Socials / INFORMACIÓN

L. Gil López

Sant Vicent del Raspeig ha constituït el primer Consell Municipal de Diversitat Funcional de la localitat, un òrgan de caràcter consultiu que permetrà la participació en la vida política i ciutadana de les persones amb diversitat funcional, les seues famílies i entitats representatives d’este col·lectiu.

L’alcalde, Pachi Pascual, ha presidit esta primera sessió acompanyat de la vicepresidenta del Consell, la regidora de Drets Socials, Mariela Torregrosa, representants de totes les formacions polítiques municipals, personal tècnic de l’Àrea de Drets Socials i organitzacions socials, que passen a formar part del Consell de Diversitat Funcional. Estes últimes hi participaran amb deu vocalies, dos per a cada una, que ocuparan les entitats Anda, ADSI, APSA, Associació de Pares i Familiars del CO Maigmó i Adacea.

Torregrosa ha explicat, a l’inici d’esta primera trobada, que es pretén “treballar junts” per les persones amb discapacitat “d’una manera més eficaç, i que ens ensenyeu el camí que hem de recórrer per a avançar cap a una inclusió real”.

Propostes i informes

La regidora ha aclarit que este òrgan no tindrà caràcter vinculant, però servirà d’enllaç per a traslladar propostes a totes les regidories perquè siguen sotmeses a estudi, així com per a l’elaboració d’informes i dictàmens.

L’alcalde de Sant Vicent ha presidit la primera reunió del Consell / INFORMACIÓN

El Consell de Diversitat Funcional es convocarà de manera ordinària dos vegades a l’any i també podrà celebrar sessions extraordinàries. En totes les trobades els vocals podran presentar propostes, seguint el reglament establit.

Facilitar la inclusió

Torregrosa ha detallat que s’inicia la trajectòria d’un nou fòrum de participació pública activa en el qual es posaran en comú idees, suggeriments, activitats i projectes, “a fi de possibilitar l’elaboració d’informes i estudis que arrepleguen les necessitats de persones amb diversitat funcional del municipi i les seues famílies per a facilitar la seua inclusió, independentment de les seues capacitats físiques o mentals”.

Altres labors assignades al Consell són optimitzar els esforços de les entitats que treballen en l’àmbit, revisar les ordenances i els reglaments municipals que afecten l’accessibilitat per a comprovar-ne l’efectivitat i impulsar campanyes d’informació i sensibilització social.

Noticias relacionadas

La regidora de Drets Socials ha conclòs que es tracta, en definitiva, “de garantir la participació efectiva” de les persones amb diversitat funcional en la planificació, l’execució i l’avaluació de les polítiques locals, segons s’arreplega en la Llei d’accessibilitat universal de la Comunitat Valenciana.

  1. Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
  2. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  3. Huelga indefinida en Alicante: los profesores plantean parar las clases unas horas, retrasar las notas o acabar el curso en mayo
  4. La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
  5. El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila
  6. La Aemet avisa del cambio que ya se nota hoy en Alicante: menos calor… y llega la calima
  7. Las Hogueras de Alicante tendrán nuevas normas: qué se podrá hacer y qué no
  8. Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes

L’oposició contraposa l’avanç judicial en Les Naus al bloqueig de la comissió de l’Ajuntament d’Alacant

Día de la Tierra en Alicante: con el foco en la ciencia y en las nuevas generaciones para preservar el medioambiente

Sigue el plantón técnico a la comisión de Les Naus del Ayuntamiento de Alicante

Dos fallecidos al caer un andamio en Benidorm

Las ONG que colaboran con la regularización de migrantes acumulan listas de espera de más de 1.000 personas en la provincia de Alicante

El MUBAG entra per la porta gran en l’Any Varela amb una exposició que arreplega obra inèdita del pintor
Tracking Pixel Contents