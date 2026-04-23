Sanitat
Alacant compta amb una de les unitats de psoriasi més avançades del país
L’Hospital Doctor Balmis és el segon d’Espanya i el primer de la Comunitat guardonat pel seu èxit en el maneig d’una patologia que supera les 2.000 consultes a l’any
L’Hospital General Universitari Doctor Balmis d’Alacant és el segon centre d’Espanya i el primer de la Comunitat Valenciana a obtindre la certificació de qualitat de les unitats d’atenció integral dermatològica (Cuderma), que reconeix l’excel·lència en l’atenció a pacients amb psoriasi. Esta és una malaltia inflamatòria, immunomediada i crònica de la pell que afecta aproximadament un 2,5 % de la població espanyola, dels quals el 53 % la patixen en grau moderat-greu. Es tracta d’una de les patologies més prevalents en dermatologia i té una afectació en la qualitat de vida dels pacients, no només físicament, sinó també socialment i emocionalment, així com un impacte important en el sistema nacional de salut.
El reconeixement, atorgat per l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, avala la qualitat assistencial, l’activitat investigadora i l’enfocament multidisciplinari de la Unitat d’Atenció Integral a Pacients amb Psoriasi, i situa el centre sanitari com a referent en l’abordatge integral d’esta malaltia tant a escala autonòmica com nacional.
Reumatologia, Digestiu o Farmàcia Hospitalària participen, juntament amb Dermatologia, en l’abordatge d’esta patologia de manera integral i individualitzada
Indicadors
La certificació avalua un total de 53 indicadors de qualitat, 34 dels quals bàsics i 19 d’excel·lència, relacionats amb aspectes clau com l’adherència terapèutica, la participació en registres nacionals, l’activitat investigadora o la implantació de protocols específics per a poblacions especials. El procés per a obtindre esta certificació l’ha dut a terme la companyia SGS, empresa líder mundial en assajos, inspecció i certificació.
La doctora responsable de la Unitat de Psoriasi de l’Hospital i vicepresidenta primera de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, Isabel Belinchón, ha manifestat la seua satisfacció per ser el primer hospital de la Comunitat Valenciana a obtindre esta certificació i ha assenyalat que “este reconeixement ens impulsa a mantindre una millora constant i a avançar en un model d’atenció integral, coordinat i centrat en les necessitats de les persones amb psoriasi”.
Este reconeixement ens impulsa a avançar en un model centrat en les necessitats de les persones amb psoriasi
Dermatologia
Esta unitat pertany al Servici de Dermatologia, dirigit pel doctor José Bañuls, i està formada per les doctores Isabel Belinchón i Laura García, així com personal d’Infermeria.
Durant l’últim any, el Servici de Dermatologia va atendre més de 16.300 consultes externes de Medicina en l’Hospital i més de 18.000 en els centres d’especialitats, a més de més de 10.600 consultes d’Infermeria. La Unitat d’Atenció Integral a Pacients amb Psoriasi va atendre prop de 2.000 consultes i va oferir seguiment a uns 700 pacients.
L’abordatge assistencial de la psoriasi requerix un enfocament multidisciplinari en el qual participen diferents especialitats mèdiques. Per això, la Unitat treballa de manera coordinada amb servicis com Reumatologia, Digestiu o Farmàcia Hospitalària, la qual cosa permet oferir una atenció integral adaptada a les necessitats de cada pacient.
El reconeixement rebut reivindica este model assistencial, centrat no només en el tractament clínic, sinó també en la millora de la qualitat de vida dels pacients i en l’accés a teràpies innovadores.
Objectius
El programa Cuderma, impulsat per l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, compta amb el suport d’Acció Psoriasi i la col·laboració de la companyia biofarmacèutica AbbVie. El seu objectiu és reconéixer aquelles unitats dermatològiques del país que garantixen la millor prestació assistencial als pacients amb psoriasi, a més de promoure l’excel·lència i la millora contínua en la pràctica clínica.
Durant l’acte d’entrega de la certificació, celebrat en l’hospital, representants institucionals i de l’àmbit sanitari han destacat la rellevància de comptar amb unitats acreditades que garantisquen una atenció homogènia, multidisciplinària i centrada en el pacient.
A més, l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia ha subratllat que iniciatives com Cuderma contribuïxen a difondre la cultura de la qualitat assistencial entre els professionals sanitaris i a impulsar la millora contínua en l’abordatge de la psoriasi, tal com expliquen des de la Conselleria de Sanitat.
Suscríbete para seguir leyendo
