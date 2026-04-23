Calp celebra este cap de setmana el Mig Any fester

La plaça Major acollirà, dissabte, l’acte central d’un cap de setmana fester organitzat per l’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor

Calp celebra este cap de setmana el Mig Any fester

Calp celebra este cap de setmana el Mig Any fester / INFORMACIÓN

R. E.

L’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor celebrarà, este cap de setmana, els actes del Mig Any, l’equador fester que permetrà acomiadar els càrrecs festers de 2025 i donar la benvinguda als nous capitans, banderera i alferes.

Divendres, les distintes filaes soparan en les càbiles per a iniciar, posteriorment, la xaranga en la plaça del Mosquit. Dissabte serà el dia més important de les festes. En la plaça Major de Calp se celebrarà, a les 20:30 hores, l’acte més esperat: el canvi, el comiat i la presentació de càrrecs festers de 2025 i 2026.

Cartel del “Mig Any” fester

Cartell del Mig Any fester

Este serà el moment en què Adrián Romero i Fini Ortiz, de la Filà Tuareg, i Ángel García i Estefanía Moll, de la Filà Mossàrabs, s’acomiadaran com a capità moro i favorita i capità cristià i primera dama respectivament, per a donar pas als capitans de 2026, José Luis Moreno i Victoria Ivars, de la Filà Barbarescos, i Juan Luis Quero i Rosa González, de la Filà Marins Corsaris.

Un altre dels càrrecs rellevants és el de banderera de l’Associació de Moros i Cristians, que enguany recaurà en Ainhoa Sevila, de la Filà Cavallers Templaris, que prendrà el relleu de Celia González, de la Filà Barbarescos. Quant als alferes cristià i moro, Marc Císcar, de Marins Corsaris, i Marc Sala, de la Filà Barbarescos, passaran el testimoni a Nacho Aguirre, de la Filà Cavallers Templaris, i Tonet Rodríguez, de la Filà Califach.

La jornada de diumenge s’iniciarà amb el tradicional concurs de paelles en el carrer Conde de Altea. A la vesprada se celebrarà la desfilada infantil de caps i esquadres i, després, una gran traca infantil posarà fi al Mig Any fester. Este Mig Any està organitzat per l’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor que presidix Rocío Pastor.

Calp celebra este cap de setmana el Mig Any fester

Calp celebra este cap de setmana el Mig Any fester

