Calp celebra este cap de setmana el Mig Any fester
La plaça Major acollirà, dissabte, l’acte central d’un cap de setmana fester organitzat per l’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor
L’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor celebrarà, este cap de setmana, els actes del Mig Any, l’equador fester que permetrà acomiadar els càrrecs festers de 2025 i donar la benvinguda als nous capitans, banderera i alferes.
Divendres, les distintes filaes soparan en les càbiles per a iniciar, posteriorment, la xaranga en la plaça del Mosquit. Dissabte serà el dia més important de les festes. En la plaça Major de Calp se celebrarà, a les 20:30 hores, l’acte més esperat: el canvi, el comiat i la presentació de càrrecs festers de 2025 i 2026.
Este serà el moment en què Adrián Romero i Fini Ortiz, de la Filà Tuareg, i Ángel García i Estefanía Moll, de la Filà Mossàrabs, s’acomiadaran com a capità moro i favorita i capità cristià i primera dama respectivament, per a donar pas als capitans de 2026, José Luis Moreno i Victoria Ivars, de la Filà Barbarescos, i Juan Luis Quero i Rosa González, de la Filà Marins Corsaris.
Un altre dels càrrecs rellevants és el de banderera de l’Associació de Moros i Cristians, que enguany recaurà en Ainhoa Sevila, de la Filà Cavallers Templaris, que prendrà el relleu de Celia González, de la Filà Barbarescos. Quant als alferes cristià i moro, Marc Císcar, de Marins Corsaris, i Marc Sala, de la Filà Barbarescos, passaran el testimoni a Nacho Aguirre, de la Filà Cavallers Templaris, i Tonet Rodríguez, de la Filà Califach.
La jornada de diumenge s’iniciarà amb el tradicional concurs de paelles en el carrer Conde de Altea. A la vesprada se celebrarà la desfilada infantil de caps i esquadres i, després, una gran traca infantil posarà fi al Mig Any fester. Este Mig Any està organitzat per l’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor que presidix Rocío Pastor.
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas
- De las colas por la regularización de migrantes en Elche al atropellado arranque de un nuevo trámite telemático para reducir el colapso
- Conmoción en Aspe por la muerte de un hombre de 46 años en la caída del andamio de Benidorm: 'Su pérdida deja un enorme dolor
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Las playas de Elche refuerzan el escudo de las dunas en 2,8 kilómetros y los vecinos urgen más civismo
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase