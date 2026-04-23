Infraestructures educatives
Classes de Geografia en les escales d’un institut d’Alacant per la falta d’espai
La saturació del centre educatiu, amb 800 alumnes i una capacitat real de 450, també ha obligat a cancel·lar sessions d’Educació Física este curs
Classes de Geografia en les escales de l’institut per falta d’espais. És la rocambolesca situació a la qual han hagut d’arribar esta setmana en l’IES Cabo de la Huerta d’Alacant, un centre educatiu amb 800 alumnes, però amb una capacitat real per a uns 450.
L’excés d’estudiants en unes instal·lacions que s’han quedat completament xicotetes també ha provocat, este curs, que s’hagen hagut de cancel·lar diverses classes d’Educació Física, perquè el gimnàs no dona l’abast per a tots. Les aules prefabricades també són ja insuficients per a donar resposta a l’escolarització d’alumnes nous.
Este dijous, amb motiu d’una xarrada extraescolar en una de les aules, i com que no hi havia cap espai disponible (ni tan sols la biblioteca), l’alumnat de segon de Batxillerat s’ha vist obligat a fer la seua classe en les escales, segons ha denunciat l’assemblea docent, juntament amb la Plataforma per un Espai Digne. Els dos col·lectius insistixen en la necessitat de construir un institut nou en la zona. Este és un dels motius pels quals se secundarà la vaga indefinida de maig, assenyalen.
D’altra banda, la Federació d’Educació de CCOO ha exigit a la Conselleria d’Educació que elabore un pla de xoc d’infraestructures educatives per a resoldre les severes carències en molts centres educatius. En eixe sentit, han presentat una resolució en la Junta de Personal de la província d’Alacant, que va ser aprovada per unanimitat. “No obstant això, des de les institucions, seguixen sense actuar”, afirmen des del sindicat.
Construcció pendent
I és que fa un any, l’Ajuntament d’Alacant i la Conselleria d’Educació van anunciar la renovació de cinc instituts de la ciutat, després d’anys de reivindicacions per part de la comunitat educativa per la falta d’espais i per estar sumits en una profunda deterioració. Un d’estos centres és l’IES Cabo de la Huerta.
El mes de març passat, l’alcalde, Luis Barcala, va donar nous terminis per als projectes de reposició i de construcció del nou centre educatiu. Va assegurar que l’IES San Blas, així com Las Lomas, podran licitar-se abans que acabe l’any, mentres que el Virgen del Remedio i el Cabo de la Huerta ho faran l’any que ve.
Projectes que, segons l’Ajuntament, se sumen al desenrotllament de la Formació Professional (FP) Integrada no només en l’IES Leonardo da Vinci, sinó també en l’IES Antonio José Cavanilles, un centre que fa anys que reclama la necessitat de comptar amb esta categoria per a poder millorar i ampliar l’oferta formativa en tota la ciutat.
