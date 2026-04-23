Mercadona preveu comprar 830 tones de nispros cultivats a Alacant enguany

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda en línia, preveu comprar 830 tones de nispros cultivats a Alacant este 2026. L’empresa, en la seua aposta per oferir productes de proximitat, treballa amb el proveïdor Anecoop, que col·labora amb la Cooperativa Agrícola Callosa d’en Sarrià. La campanya de nispros va de mitjan abril a principis de juny. Durant este període, els clients de qualsevol punt d’Espanya i Portugal podran adquirir nispros procedents de camps alacantins.

Mercadona, expliquen des de la pròpia companyia, oferix nispros d’origen nacional per a permetre als seus clients gaudir d’esta fruita de proximitat. Amb el seu sabor dolç, però amb un toc àcid i la seua textura sucosa, el nispro és fàcil de gaudir tal qual o com a ingredient en receptes senzilles.

Les mateixes fonts subratllen que Mercadona ha generat, juntament amb els proveïdors i interproveïdors especialistes amb els quals col·labora, un ecosistema emprenedor que és motor de creixement i que genera valor en les zones en les quals desenrotlla la seua activitat.

Nispros en el lineal d’una botiga de Mercadona / INFORMACIÓN

L’aposta de Mercadona pel sector primari espanyol li ha permés consolidar el seu compromís de disposar de producte origen nacional en els seus més de 1.600 supermercats a Espanya, sempre que, per estacionalitat, qualitat i per cultiu, això siga viable. D’esta manera, més del 85 % de l’assortiment de Mercadona és d’origen nacional, amb productes cultivats, peixos, elaborats o transformats a Espanya, com el 100 % de l’oli d’oliva, que és espanyol, i tots els cítrics en temporada.

D’esta manera, afig la companyia, Mercadona continua estretint vincles amb els sectors estratègics agroalimentaris espanyols, com són l’agrícola, el ramader, el pesquer i l’aqüícola, reforçant amb tots estos la seua aposta per l’estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l’especialització. Al mateix temps, els proveïdors espanyols assumixen un paper rellevant en la cadena de muntatge de Mercadona, ja que la seua implicació conjunta permet continuar promovent i consolidant un projecte de creixement compartit.

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Proveïdors

En 2025, este ecosistema, en el qual participen més de 14.000 proveïdors de producte, no comercials i de servici, entre els quals es troben més de 370 transportistes, ha tornat a consolidar el lideratge de Mercadona en el sector, tal com demostren les xifres. En 2025, les compres de Mercadona a Espanya van registrar 30.200 milions d’euros, un 4 % més que l’any anterior.