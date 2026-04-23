La Nucia commemora el Dia del Llibre amb una sessió especial de “L’hora del conte”
Esta vesprada, a les 17:30 hores, en Caravana, amb entrada gratuïta
Esta vesprada, a les 17:30 hores, en la Biblioteca Caravana de la Nucia, se celebrarà una jornada especial del cicle “L’hora del conte” amb motiu del 23 d’abril, Dia del Llibre. Esta activitat consistirà en la lectura de contes que triaran els més menuts i que llegiran “xiquets majors”. La finalitat és que es cree un espai intergeneracional en grups xicotets amb interacció de tots els participants. És una activitat totalment gratuïta per a fomentar l’“animació lectora” entre els xiquets i xiquetes de la Nucia.
La Regidoria de Cultura ha programat per a esta vesprada una nova sessió del cicle literari infantil “L’hora del conte”, que serà la quarta de 2026, dins de la campanya d’animació lectora 2025-2026. Una activitat municipal totalment gratuïta enfocada a xiquets i xiquetes de totes les edats.
L’objectiu d’esta activitat és fomentar l’“animació lectora” entre els més menuts i “deixar volar la imaginació”, alhora que es descobrix la Biblioteca com un “espai de trobada”. Una activitat ideal per a fer en família.
Lectura entre xiquets i xiquetes
Esta quarta sessió de “L’hora del conte” tindrà lloc esta vesprada, a les 17:30 hores, en l’Agència de Lectura de Caravana de la Nucia, i serà especial, ja que faran de contacontes els xiquets i les xiquetes més majors, que llegiran les obres que els més menuts i menudes trien en la mateixa sala de lectura. L’activitat és lliure i gratuïta i es pretén fomentar la lectura i la interacció en grups xicotets per part dels participants, a més de conéixer les instal·lacions de l’Agència de Lectura de Caravana.
Fomentar la lectura
L’objectiu d’esta activitat és animar a la lectura entre els més menuts, a més de fomentar la visita a la Biblioteca de manera periòdica per a participar en “L’Hora del conte”, a on els xiquets i les xiquetes assistiran a la lectura d’un conte i, posteriorment, faran una manualitat relacionada amb el conte. Es tracta de crear l’hàbit de visitar la biblioteca, llegir, realitzar un préstec d’un llibre, conéixer els servicis que es presten i incentivar la creació de nous lectors i lectores entre el públic infantil i les seues famílies.
“L’hora del conte” està organitzada per les biblioteques de la Nucia i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Nucia, per tercer any consecutiu.
