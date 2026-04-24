Conseqüències de la guerra de l’Iran
Hereu: “Encara que es firmara demà la pau a l’Iran, patirem els efectes del conflicte”
El ministre d’Indústria i Turisme preveu una moderació del creixement del flux de turistes internacionals derivat del conflicte bèl·lic, encara que espera que el gasto per visitant continue creixent amb més intensitat
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha valorat que l’economia espanyola està resistint “bé” els primers impactes derivats de la guerra de l’Iran, però ha alertat que hi haurà efectes de segona i tercera ronda i s’ha mostrat especialment preocupat pels minvaments que la guerra puga provocar a Àsia. “Encara que es firmara demà la pau a l’Iran, els pròxims mesos haurem de gestionar els efectes del conflicte”, ha lamentat Hereu este divendres, en un acte en el Col·legi d’Economistes de Catalunya.
El que hui es nota en el preu de la gasolina, d’ací a uns mesos es materialitzarà en dificultats per a accedir a fertilitzants nitrogenats, claus per al sector primari, o en un encariment del finançament per a les empreses, atés l’augment dels tipus d’interés, entre altres. “La guerra és el pitjor dels negocis”, ha lamentat.
La indústria viurà el seu particular impacte i és per això que Hereu ha explicat que des del seu ministeri estan dissenyant una política de materials crítics per a supervisar com afecta el conflicte bèl·lic a tota la cadena de valor i quins plans de contingència poden anar activant des del Govern per a ajudar les empreses quan falte un material o no puga ser substituït per un altre.
Pendents d’Àsia
El ministre ha considerat que, de moment, “estem aguantant bé com a país” el cost econòmic del conflicte, malgrat que des de l’FMI ja han rebaixat les previsions de creixement del PIB del 2,3 % al 2,1 % per a enguany, en igual proporció que la retallada estimada per al creixement mundial. Hereu ha manifestat la seua particular preocupació sobre els minvaments que genere en les regions a l’est del conflicte.
“L’impacte sobre Àsia és molt més fort i tot el que afecte Àsia ens afecta a nosaltres”, ha afirmat. I és que Catalunya i Espanya cada vegada miren més cap a la Xina i països limítrofs per a invertir i buscar inversions, com mostra l’últim i recent viatge del president del Govern, Pedro Sánchez, al gegant asiàtic.
No obstant això, també ha manifestat optimisme per la menor dependència espanyola de combustibles fòssils, a causa del progressiu augment de les energies renovables en el seu mix energètic. “Espanya ha fet els deures”, ha afirmat, en contraposició a Itàlia, segons ha citat, que està veient com la seua alta dependència del gas li està provocant un encariment vertiginós de costos, ja que el 20 % del gas que es consumix en el món passa per l’estret d’Ormuz.
Moderació del flux de turistes
El ministre Hereu ha reconegut que el conflicte a l’Orient Mitjà tindrà, hui dia, un efecte incert sobre el flux de turistes, en tant que el bloqueig de les destinacions del Mediterrani oriental pot beneficiar Espanya, però l’encariment de materials com el querosé i l’augment de la incertesa global pot desincentivar el turisme.
Durant la seua intervenció, Hereu ha reconegut que el flux de visitants continuarà creixent enguany, però a un ritme inferior a l’anterior, de l’orde del 2 % interanual. “Tindre o no un nou rècord és el que menys em preocupa”, ha desdenyat. L’enfocament estratègic del Govern vira ara cap a un “creixement assossegat” i pretén prioritzar la capacitat de gasto dels visitants. En els dos primers mesos de l’any, el gasto dels visitants estrangers ha augmentat tres vegades més que el seu nombre.
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Vuelven las alertas meteorológicas a Alicante: la Aemet activa aviso amarillo
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- La primera superficie comercial de Arenales abrirá a finales de verano con supermercado y hostelería
- Una citación entregada por la Policía Local 'agrava el estado de salud' de una implicada en el caso de Les Naus de Alicante
- Quién es quién entre los imputados por la polémica de Les Naus de Alicante
- Carlos Baño preside la Cámara de Alicante de forma irregular desde hace más de dos años