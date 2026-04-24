Intel·ligència artificial / Informàtica quàntica
La IA quàntica millora els pronòstics del clima, el transport i la medicina
Un model híbrid combina aprenentatge automàtic i informació quàntica per a anticipar millor sistemes caòtics com la turbulència i obrir noves aplicacions en energia, salut i meteorologia
Redacció T21
Un enfocament d’IA basat en càlculs d’un ordinador quàntic pot predir millor el comportament d’un sistema físic complex a llarg termini que els millors models actuals que utilitzen només ordinadors convencionals. Les troballes podrien millorar els models de predicció que s’empren en àrees que van des de la ciència del clima fins al transport, la medicina i la generació d’energia.
Un equip de la University College London (UCL), al Regne Unit, ha desenrotllat un sistema híbrid que unix intel·ligència artificial (IA) i computació quàntica per a millorar la predicció de fenòmens complexos, segons un estudi publicat en la revista Science Advances. L’avanç reduïx el consum de memòria i podria accelerar pronòstics més precisos en clima, transport, medicina i energia.
Millor domini de sistemes caòtics i complexos
Segons els autors, el sistema optimitza la predicció de sistemes complexos i caòtics, com la turbulència de fluids. El treball apunta a aplicacions que van molt més enllà de la física bàsica, a partir d’una idea concreta: abans d’entrenar la IA, el sistema quàntic aprén les propietats estadístiques que romanen estables en el temps.
Eixos patrons s’incorporen després a un model clàssic, que corre sobre supercomputadors. Segons una nota de premsa, eixa arquitectura va permetre una millora d’aproximadament una quinta part enfront de models comparables sense informació quàntica, al mateix temps que requerix centenars de vegades menys memòria.
La clau està en el fet que molts fenòmens del món real, des de la circulació de masses d’aire fins al flux de sang en el cos humà, tenen una dinàmica no lineal en què xicotets canvis inicials poden amplificar-se amb rapidesa.
En eixe terreny, les simulacions completes poden tardar setmanes i arribar massa tard per a ser útils, mentres que la IA pura sol perdre precisió a mesura que s’estén l’horitzó temporal. El nou mètode híbrid busca tancar eixa bretxa: conserva velocitat, però afig una memòria física més robusta sobre l’estructura del sistema estudiat.
Aplicacions en camps d’una importància vital
Les aplicacions són àmplies: en clima, una millor comprensió de la turbulència i d’altres processos de dinàmica de fluids podria afinar models de predicció meteorològica i climàtica. En transport, la mateixa lògica serviria per a representar corrents d’aire i de líquids amb més fidelitat, una cosa rellevant per al disseny aeronàutic, la navegació o la planificació d’infraestructures.
En medicina, per la seua banda, l’equip va destacar que l’enfocament podria ajudar a modelar el flux sanguini i la interacció de molècules, dos camps en els quals la precisió temporal és crucial. Finalment, en energia, la tècnica podria contribuir a optimitzar el disseny de parcs eòlics perquè produïsquen més electricitat, entre altres alternatives.
Referència
Quantum-informed machine learning for predicting spatiotemporal chaos with practical quantum advantage. Maida Wang et al. Science Advances (2026). DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.aec5049
En l’estudi es va utilitzar un ordinador quàntic de 20 cúbits d’IQM, connectat a recursos de supercomputació en el Leibniz Supercomputing Centre, a Alemanya. Els investigadors reconeixen que el mètode encara ha d’escalar-se amb bases de dades majors i provar-se en escenaris reals més complexos.
En conseqüència, encara no es tracta d’una solució preparada per a reemplaçar els models actuals, sinó d’un senyal que la combinació entre IA i informàtica quàntica podria obrir una nova generació de ferramentes predictives, per a problemes en els quals el caos continua sent el principal obstacle.
