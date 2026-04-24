L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Calp va atendre, en 2025, 25.804 persones, un 76 % més que en 2021
L’oficina municipal va atendre més de 25.000 persones en 2025, amb el padró com a principal tràmit, i reforçarà el servici amb ferramentes noves per a reduir esperes sense substituir l’atenció personalitzada
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Calp va atendre, en 2025, un total de 25.084 persones, la qual cosa suposa un increment del 76 % respecte a 2021, quan es van registrar 14.227 atencions. Les dades del període 2021-2026 reflectixen una evolució sostinguda de la demanda en este servici municipal, en paral·lel al creixement de població en el municipi.
Malgrat el notable augment del volum de treball, l’OAC ha mantingut i fins i tot millorat els seus nivells d’eficiència interna. El temps mitjà d’atenció per tràmit ha descendit des dels 12 minuts i mig de 2021 a menys d’11 minuts en 2025. A més, la taxa de torns efectivament atesos sobre els impresos es manté per damunt del 98,9 %, mentres que les redireccions internes s’han reduït de 307 en 2022 a tan sols 1 en 2025, la qual cosa evidencia una gestió cada vegada més àgil i directa.
Un dels principals focus de pressió del servici es concentra en els tràmits relacionats amb el padró d’habitants i els certificats d’empadronament. En l’actualitat, este bloc representa el 43 % de tota la demanda de l’OAC. En 2021 es van atendre 5.232 tràmits de padró i empadronament, mentres que en 2025 eixa xifra va ascendir a 10.811. En concret, les atencions vinculades exclusivament al padró d’habitants han passat de 2.536 a 7.845 en eixe mateix període, la qual cosa suposa un increment del 209 %.
Des de l’Ajuntament s’interpreta esta evolució com una conseqüència directa del creixement demogràfic de Calp, així com del paper central que exercix l’OAC com a porta d’entrada a nombrosos servicis municipals.
L’OAC de Calp disposa, a més, d’un horari d’atenció al públic més ampli de l’habitual en l’administració local. El servici obri de dilluns a dijous de 8:00 a 17:00 hores, els divendres fins a les 14:00 hores, i també els dissabtes de 10:00 a 13:00 hores, amb l’objectiu de facilitar els tràmits a la població activa i a la nombrosa comunitat de residents estrangers del municipi.
Entre els servicis que més rellevància han adquirit en els últims anys hi ha la tramitació del Certificat Digital ACCV, ferramenta que permet a la ciutadania relacionar-se amb l’Administració electrònica sense necessitat de desplaçaments continus. En 2025, prop de 4.100 persones van gestionar este tràmit a través de l’OAC. En un municipi amb una important població estrangera empadronada, este servici s’ha convertit en un element clau per a facilitar la integració administrativa i l’accés als tràmits telemàtics.
En les últimes setmanes, l’OAC ha detectat també un increment de sol·licituds relacionades amb processos de regularització de residència. Davant d’esta situació, l’equip ha posat en marxa diferents mesures de resposta, entre les quals hi ha la implantació d’un algoritme d’assignació de cites prèvies que permet distribuir la demanda de manera més ordenada, l’orientació activa cap a l’ús del certificat digital per als tràmits que poden resoldre’s telemàticament i la coordinació amb Servicis Socials per a agilitzar i automatitzar part dels procediments associats.
De cara als pròxims mesos, l’Ajuntament preveu incorporar ferramentes basades en intel·ligència artificial amb una funció exclusivament informativa i de suport previ a l’atenció presencial. El seu objectiu serà ajudar la ciutadania a identificar correctament el tràmit que necessita realitzar, conéixer la documentació necessària i acudir a la finestreta amb la gestió millor preparada, a fi de reduir temps d’espera i millorar l’experiència d’atenció. Esta ferramenta no substituirà en cap cas l’atenció personalitzada, que continuarà sent la base del servici.
El regidor de l’àrea de Modernització, Marco Bittner, ha assenyalat que “fa anys que estem atenent més gent en menys temps. La intel·ligència artificial que ve no ens farà més eficients: ens deixarà més temps per a ser més humans. Modernitzar no és un luxe: és l’única manera d’estar a l’altura d’una ciutat que creix”.
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Vuelven las alertas meteorológicas a Alicante: la Aemet activa aviso amarillo
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- La primera superficie comercial de Arenales abrirá a finales de verano con supermercado y hostelería
- Una citación entregada por la Policía Local 'agrava el estado de salud' de una implicada en el caso de Les Naus de Alicante
- Quién es quién entre los imputados por la polémica de Les Naus de Alicante
- Carlos Baño preside la Cámara de Alicante de forma irregular desde hace más de dos años