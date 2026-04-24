El quintet de vents de l’OFUA celebra el Dia Mundial del Jazz a Novelda
La formació oferix un concert el 29 d’abril en el celler Casa Sicilia després d’un menú especial amb productes de proximitat
Vectalia i la Universitat d’Alacant renoven el mecenatge dels grups de cambra de l’Orquestra Filharmònica de la UA
Amb motiu del Dia Internacional del Jazz, dimecres que ve, 29 d’abril, el quintet de vents de l’OFUA oferirà un concert en el celler Casa Sicilia 1707 de Novelda, una jornada especial que unirà música i patrimoni enològic, acompanyats d’un menú especial per a fer valdre els productes de proximitat. El quintet interpretarà, després del dinar, a les 15:45 h, una selecció de peces de jazz, d’acord amb a la versatilitat dels músics de l’orquestra.
La primera part del programa musical inclou Just a Closer Walk (tradicional), Ragtime – Suite Americana (Crespo), A String of Pearls (Glenn Miller), Round Midnight (Monk), Our Love Is Here To Stay (Gershwin), Moonlight Serenade (Glenn Miller) i Chatanuga Choo Choo (Glen Miller). El segon apartat musical arribarà amb My Funny Valentine (Richard Rodgers), Summertime (Gershwin), What a Wonderful World (Amstrong), Fly Me To The Moon (Sinatra), Volare (Dean Martin) i New York, New York (Sinatra).
Per a reservar una taula, cal telefonar al 965603763.
Renovació del conveni de col·laboració
El Grup Vectalia i la Universitat d’Alacant han reafirmat, esta setmana, el seu compromís estratègic amb la promoció de la cultura i el suport al talent jove, amb la renovació del conveni de col·laboració vigent entre les dos institucions. Antonio Arias, president del Grup Vectalia, i Amparo Navarro, rectora de la Universitat d’Alacant, han ratificat l’acord de col·laboració i mecenatge dels grups de cambra de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat d’Alacant (OFUA) i consoliden, així, una relació que permet a la formació musical continuar sent un referent d’excel·lència en la província.
L’OFUA compta actualment amb dos grups de cambra, el quartet de corda Vibrato String Quartet UA i el quintet de vents Maestoso Brass Ensemble, que constituïxen un altre vessant del treball formatiu i pedagògic d’este projecte universitari. Este format complementari a l’OFUA permet sumar amb intensitat i rigor el repertori cambrístic de diferents conjunts instrumentals al repertori de la música orquestral, ampliant així l’espectre i la versatilitat d’una orquestra en la seua totalitat. Els jóvens intèrprets que formen part d’estos grups de cambra posen sobre l’escenari totes les seues capacitats, el seu treball i sensibilitat musical.
Quintet de Vents de l’OFUA Maestoso Brass Ensemble
Els cinc jóvens que componen el Maestoso Brass Ensemble UA són membres de la gran família de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat d’Alacant. Van estudiar junts en el Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant i es van formar, a més, en la Brass Academy d’Alacant. Compaginen el seu aprenentatge dins de l’orquestra amb la preparació del repertori musical de cara a actuacions i concerts.
Així, a més dels assajos, reben classes magistrals específiques de mà dels directors i instrumentistes professionals que normalment visiten l’orquestra. A més de continuar perfeccionant les seues habilitats tècniques, el Maestoso Brass Ensemble UA atén tota una sèrie d’actes institucionals, així com concerts en diferents seus i aules universitàries de la UA en la província d’Alacant.
Suscríbete para seguir leyendo
