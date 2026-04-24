La venda de vivendes aprofundix la seua caiguda a Alacant

La província ja encadena tres mesos consecutius de baixades davant de la falta d’oferta i els elevats preus, que frenen les compres dels més jóvens

Així és el nou Pla estatal de vivenda aprovat pel Govern

Així és el nou Pla estatal de vivenda aprovat pel Govern

Así es el nuevo Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno / Europa Press

David Navarro

David Navarro

La venda de vivendes encadena ja tres mesos de caigudes en la província d’Alacant, davant de la falta d’oferta a preu assequible i les dificultats d’àmplies capes de la població —sobretot, els més jóvens— per a accedir als immobles en les condicions actuals. Una situació que, a més, tendix a aguditzar-se.

Les dades del passat mes de febrer reflectixen ja una contracció del mercat del 13,5 %, enfront dels descensos del 6,8 i el 8,4 % comptabilitzats en desembre i gener, segons l’INE. Unes dades que no sorprenen els professionals del sector, que fa mesos que advertixen dels problemes que arrossega el negoci immobiliari en estos moments.

En total, el mes de febrer es van vendre 4.053 vivendes en la província, 546 menys que en el mateix període de 2025. Per categories, es van inscriure en els registres 792 transmissions de vivenda nova, un 6,2 % menys; per la seua banda, els pisos i les cases de segona mà van sumar 3.261 operacions, un 13,2 % menys.

Es tracta del pitjor inici d’exercici dels últims quatre anys a Alacant, des que la demanda va començar a recuperar-se després dels estralls que va causar la pandèmia.

Una evolució que ve marcada, d’una banda, per l’alentiment de la demanda internacional, amb retrocessos —encara suaus— en bona part dels mercats tradicionals de la Costa Blanca. Però, sobretot, per les dificultats creixents dels compradors locals per a permetre’s els preus actuals.

Construcción de vivienda en Alicante.

Construcció de vivenda a Alacant / Rafa Arjones

Així ho reconeix la presidenta del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària d’Alacant, Marifé Esteso, que vincula la pujada imparable dels preus amb la falta d’oferta que es registra, davant de l’esgotament de l’estoc de segona mà disponible i l’escassetat de vivendes d’obra nova en una quantitat suficient. “Arriba un moment en què el comprador no pot assumir eixe preu perquè, a més, els préstecs hipotecaris tenen unes condicions estrictes i els tipus d’interés estan pujant”, recalca Esteso.

Al respecte, la portaveu dels API alacantins també assenyala que alguns interessats estan esperant a la baixada que s’ha anunciat de l’impost de transmissions patrimonials per al mes de juny. “Un 1 % són molts diners amb estos preus”, assegura Esteso, que també insistix que la majoria de jóvens ja no pot reunir pels seus propis mitjans l’estalvi necessari per a pagar l’entrada i els gastos que suposa la compra d’una vivenda, la qual cosa els obliga a dependre de l’ajuda de la família.

Pla de vivenda

Des del Coapi valoren positivament l’augment d’inversió que preveu el nou Pla estatal de vivenda 2026-2030, que suposarà un desemborsament de més de 7.000 milions d’euros, la qual cosa, al seu juí, demostra “voluntat d’abordar la crisi residencial”. No obstant això, consideren que serà insuficient.

D’una banda, els agents de la propietat immobiliària consideren encertat que el pla centre els seus esforços en la construcció, rehabilitació i protecció del parc residencial. Però assenyalen que estes actuacions han de combinar-se amb unes altres per a ser efectives.

En particular, apunten a la necessitat de modificar el que consideren els “punts més lesius” de l’actual Llei de vivenda. En concret, els referits a la protecció dels inquilins, que, al seu juí, generen inseguretat jurídica als propietaris, la qual cosa està portant al fet que molts retiren del mercat els seus pisos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados para presentar las principales líneas de actuación del departamento para esta legislatura.

La ministra de Vivenda i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durant la seua compareixença en la Comissió de Vivenda i Agenda Urbana del Congrés dels Diputats, per a presentar les principals línies d’actuació del departament per a esta legislatura / MINISTERI DE VIVENDA

A més, insistixen que, més enllà del foment de les vivendes de protecció pública, també és necessari afavorir un volum més alt de construcció privada. En este sentit, exigixen una reforma profunda de la Llei del sòl i una simplificació administrativa que elimine la “burocràcia asfixiant” que retarda durant anys els desenrotllaments urbanístics.

La institució destaca que, en zones d’alta demanda com Alacant, l’escassetat de parcel·les edificables ha disparat el preu del sòl, un cost que repercutix directament en la butxaca del ciutadà. “És necessari liberalitzar sòl perquè este s’abaratisca. No podem pretendre abaixar els preus de la vivenda si no facilitem la generació de sòl finalista i reduïm els temps d’espera burocràtics, que són un coll de botella per a la inversió privada”, conclou Esteso.

