Benidorm concentra la inversió en la millora de les infraestructures hídriques sostenibles en Llevant, Ponent i el nucli urbà
La ciutat ha viscut una transformació total, al passar de ser un poble pesquer a convertir-se en una ciutat vertical i cosmopolita
La ciutat de Benidorm compta amb una complexa xarxa de conduccions d’aigua, depòsits i estacions que, encara que no són visibles per a la ciutadania i els visitants, són imprescindibles per al funcionament i la gestió hídrica, de la qual és responsable l’empresa Veolia. Cal tindre en compte que “darrere de cada aixeta oberta, de cada dutxa d’hotel o de cada carrer de Benidorm hi ha una xarxa complexa”, ha remarcat el gerent de Veolia en la localitat, Ciriaco Clemente, que ha assenyalat també que “el creixement turístic i urbà de la ciutat ha sigut possible gràcies a dècades de planificació, ampliació i renovació de les infraestructures de proveïment i sanejament”. En concret, cada una de les zones de Llevant, Ponent i el nucli urbà conta una història diferent de desenrotllament, però totes compartixen una mateixa columna vertebral: l’aigua.
Benidorm és hui un referent turístic internacional, amb una capacitat d’acolliment que multiplica diverses vegades la seua població censada. Eixa transformació, des d’un poble pesquer fins a una ciutat vertical i cosmopolita, no hauria sigut viable sense garantir dos pilars bàsics: aigua potable de qualitat a bastament, i un sistema de sanejament capaç d’arreplegar i tractar les aigües residuals de manera segura i contínua.
La infraestructura hidràulica és, per naturalesa, discreta. Transcorre sota l’asfalt, s’oculta en depòsits elevats o subterranis, i només es fa visible quan alguna cosa falla o quan és necessari renovar-la. No obstant això, el seu paper és estratègic: condiciona a on i com pot créixer una ciutat, determina la qualitat de vida de residents i visitants, i protegix el medi ambient costaner, un actiu fonamental per a Benidorm.
En els últims anys, l’Ajuntament de Benidorm, en col·laboració amb la concessionària VEOLIA, ha dut a terme actuacions de renovació i ampliació en diferents punts de la ciutat. Estes obres, encara que generen molèsties temporals —soroll, talls puntuals, afeccions al trànsit—, són imprescindibles per a assegurar la continuïtat del servici i preparar la xarxa per als reptes futurs: el canvi climàtic, la pressió demogràfica estacional i la necessitat d’una gestió cada vegada més eficient i sostenible de l’aigua.
Llevant: l’aparador turístic i la seua infraestructura renovada
La platja de Llevant és la imatge icònica de Benidorm: un skyline de gratacels hotelers, passejos replets de terrasses i una activitat que no cessa. Esta zona concentra bona part de l’oferta turística de la ciutat, amb milers de places hoteleres que demanen un subministrament d’aigua constant i de qualitat, així com un sistema de sanejament robust i fiable.
Per a sostindre eixa activitat, les infraestructures han d’estar a l’altura. L’avinguda Mediterráneo, artèria principal de la zona de Llevant, ha sigut objecte d’una renovació integral de les seues xarxes de proveïment i clavegueram. Esta actuació ha permés substituir conduccions antigues, millorar la capacitat de la xarxa i reduir el risc d’avaries o fuites, per tal de garantir que hotels, restaurants i vivendes disposen d’aigua en les condicions adequades durant tot l’any, inclosos els pics de demanda estival.
En este sentit, tal com ha remarcat el gerent territorial de Veolia, “la renovació en Llevant no és només una qüestió tècnica: és una aposta per la continuïtat del model turístic de Benidorm, que depén d’estàndards de servici elevats i d’una reputació de qualitat que es construïx, també, des de l’invisible”.
Ponent: expansió urbana i grans infraestructures
Si Llevant és l’aparador consolidat, Ponent representa l’expansió i el futur. En les últimes dècades, esta zona ha crescut amb avingudes noves, complexos residencials i edificis icònics de gran capacitat. Eixe desenrotllament ha exigit no només estendre la xarxa, sinó dimensionar-la per a acollir creixements futurs i garantir la resiliència del sistema.
Una peça clau en esta zona va ser l’execució del denominat depòsit E, una infraestructura d’emmagatzematge que permet regular la pressió i el cabal en la xarxa de Ponent. Esta classe d’instal·lacions són essencials en una ciutat amb l’orografia de Benidorm, a on la diferència d’altura entre la costa i les zones elevades planteja reptes tècnics importants.
A més, en la zona de Ponent s’estan desenrotllant els primers ramals de la xarxa urbana d’aigua regenerada, una infraestructura estratègica per a diversificar les fonts de proveïment i reduir la dependència de recursos hídrics externs. “En un context de canvi climàtic i episodis recurrents de sequera, disposar de recursos alternatius a l’aigua potable reforça l’autonomia i la seguretat hídrica de Benidorm, a més de blindar el subministrament davant d’escenaris d’escassetat”, ha apuntat Clemente.
La zona de Ponent exemplifica com el creixement urbà i la planificació hidràulica han d’anar de bracet: no n’hi ha prou amb construir edificis, cal garantir que cada vivenda nova, cada hotel nou, puga connectar-se a una xarxa preparada per a acollir-los.
Barri antic: la renovació gradual del cor urbà
El barri antic de Benidorm és el nucli original de la ciutat, amb carrers estrets, traçat irregular i edificacions de diferents èpoques. Ací, les infraestructures hidràuliques són més antigues i, en molts casos, han complit diverses dècades de servici. Per això, tal com assenyala el responsable de Veolia, “la renovació en esta zona és més complexa: l’espai és limitat, les afeccions a comerços i residents són més grans, i cada intervenció ha de coordinar-se acuradament per a minimitzar l’impacte”.
Malgrat estes dificultats, la renovació de xarxes en el barri antic és prioritària. “Les canonades envellides presenten més risc de trencaments i fuites, la qual cosa no només afecta el servici, sinó que també suposa una pèrdua d’un recurs escàs com l’aigua”, ha subratllat. Per això, l’Ajuntament i VEOLIA han executat de manera progressiva actuacions de substitució i millora en diferents carrers del centre, per tal d’adaptar-se al ritme i a les particularitats de cada zona.
El barri antic és, a més, un espai de convivència entre residents de tota la vida i visitants que busquen l’ambient més autèntic de Benidorm. Mantindre la qualitat del servici en esta zona és també una manera de preservar la identitat i la vitalitat del cor urbà de la ciutat.
La gestió de l’aigua a Benidorm és un exercici d’equilibri permanent entre demanda, recursos disponibles i sostenibilitat ambiental. Veolia treballa en col·laboració estreta amb l’Ajuntament per a anticipar necessitats, renovar infraestructures envellides i preparar la ciutat per a un futur en el qual la resiliència hídrica serà cada vegada més determinant. Cada actuació, per xicoteta que semble, forma part d’un esforç col·lectiu per garantir que Benidorm continue sent una ciutat habitable, atractiva i responsable amb el seu entorn.
“Cada zona de Benidorm té la seua pròpia història, però totes compartixen una mateixa base: una infraestructura hidràulica que garantix qualitat de vida i futur”, afirma Ciriaco Clemente, gerent de Veolia a Benidorm.
