CCL tanca la seua planta de producció a Elx i deixa en el carrer 47 treballadors
La multinacional dedicada a la fabricació d’etiquetes només mantindrà personal d’oficina després d’una reestructuració operativa
El grup Chekpoint Systems, integrat, al seu torn, en la multinacional CCL, té previst tancar la seua planta de producció a Elx, en una mesura que deixarà en el carrer 47 dels seus 61 treballadors. La companyia dedicada a la fabricació d’etiquetes només mantindrà personal d’oficina, dins d’una reestructuració operativa duta a terme a nivell general.
El tancament de la planta de producció, en concret, es portarà a cap en l’empresa Ibertex Etiquetaje Industrial, que és la societat a través de la qual el grup Checkpoint Systems opera a Elx. D’acord amb la informació facilitada, la multinacional va presentar fa unes setmanes un expedient d’extinció d’ocupació (ERO) que afectarà 47 treballadors, dins de la decisió adoptada d’abandó de la producció.
Només continuaran, doncs, 14 empleats, tots ells en tasques administratives, tenint en compte que només es mantindran les oficines. En principi, la clausura de la planta està previst que es faça efectiva este dijous, quan els treballadors afectats per l’ERO passaran a engrossir les llistes de la desocupació.
La mesura s’emmarca en una reestructuració operativa que la multinacional està duent a terme a escala general, per mitjà de la qual ha decidit deixar de produir en el municipi il·licità.
CCL és una multinacional canadenca coneguda per ser el principal fabricant d’etiquetes a escala internacional. Una de les seues divisions, Checkpoint Systems, va adquirir l’empresa Ibertex Etiquetaje Industrial en 2021 quan comptava amb una xifra de negoci de 5 milions d’euros anuals, moment en el qual va ser rebatejada com a Checkpoint Systems Elche. Transcorreguts a penes cinc anys des de llavors, ha decidit deixar la producció en este enclavament.
Presència provincial
Esta no és l’única empresa que CCL té en la província d’Alacant. En 2023 també procedia a l’adquisició de Creaprint, en este cas situada a Ibi, i amb una facturació en aquell moment de 16 milions d’euros i una plantilla de mig centenar de treballadors. La firma treballava per a sectors tan diversos com el joguet, la llar, l’automoció, l’alimentació o l’agricultura, entre altres, als quals subministrava etiquetes plàstiques. Va ser una aposta en una estratègia dirigida a créixer en el mercat sud d’Europa.
I la cosa no va quedar ací, ja que la mateixa multinacional estrenava un any després una planta de producció de 10.000 metres quadrats en el municipi veí de Tibi, en este cas per a fabricar fundes termoretràctils per a envasos.
