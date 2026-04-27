El Centre d’Investigació Marítima de Santa Pola, nova seu de les Residències Petricor del Gil-Albert

La tercera edició d’esta activitat es desenrotllarà del 21 de setembre al 15 d’octubre en la seu de la Universitat d’Alacant dedicada a l’estudi i la difusió del medi marítim

Les Residències Petricor del Gil-Albert es muden en 2026 a Santa Pola

Juan Fernández

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha llançat la tercera convocatòria de les Residències d’Investigació en Arts Escèniques Petricor, una iniciativa centrada en el patrimoni natural de la província d’Alacant i orientada a fomentar projectes que contribuïsquen a la protecció mediambiental. Les ajudes preveuen, entre altres beneficis, una estada gratuïta de quinze dies en el Centre d’Investigació Marítima de Santa Pola, un espai dedicat a l’estudi i la difusió del medi marítim i litoral.

El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacat que esta tercera edició consolida “una proposta potent orientada a impulsar la investigació i la creació en l’àmbit escènic de la província”, i ha subratllat, a més, que, en esta ocasió, tindrà com a escenari el CIMAR, seu de la Universitat d’Alacant.

El Centre d’Investigació Marítima de Santa Pola, en una imatge d’arxiu / INFORMACIÓN

El marc temàtic de la convocatòria gira entorn de la protecció i valorització del medi ambient, així com del patrimoni historicoartístic i antropològic de la província, d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030. Així mateix, es valoraran propostes que aprofundisquen en l’etnografia i en els valors naturals de l’entorn.

La convocatòria preveu la selecció de dos grups de treball, cada un compost entre quatre i sis persones. Estos equips hauran d’estar integrats majoritàriament per professionals de les arts escèniques, tant del món del circ, la dansa o del teatre; juntament amb almenys un participant procedent d’altres disciplines com la biologia, la fotografia o el cine.

Noticias relacionadas

Cada grup rebrà una dotació de 6.000 euros per a cobrir els gastos derivats del desenrotllament del projecte, incloent-hi la manutenció, els desplaçaments i la residència mateixa. Les residències se celebraran del 21 de setembre al 15 d’octubre, i el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al pròxim 8 de juny. Les persones interessades poden consultar tots els detalls en la pàgina web de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

  1. La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
  2. Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
  3. El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
  4. Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
  5. La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
  6. Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
  7. Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante
  8. Hércules CF - CD Teruel

La FAPA y el AMPA denuncian agresiones, drogas y armas en el IES Torrevigía de Torrevieja, mientras la comunidad educativa lo desmiente

La FAPA y el AMPA denuncian agresiones, drogas y armas en el IES Torrevigía de Torrevieja, mientras la comunidad educativa lo desmiente

La polémica receta de patatas a la carbonara del jurado de Masterchef Jordi Cruz: “Un insulto a la cocina italiana”

La polémica receta de patatas a la carbonara del jurado de Masterchef Jordi Cruz: “Un insulto a la cocina italiana”

La reflexión de Marco Aurelio: “Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja”

La reflexión de Marco Aurelio: “Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja”

Frente común de la Comunitat Valenciana y Murcia en Pilar de la Horadada para defender el Tajo-Segura: “En España hoy sobra agua”

Si ves una mariposa rondando tu casa, esto es lo que significa y por qué puede ser una buena señal

Si ves una mariposa rondando tu casa, esto es lo que significa y por qué puede ser una buena señal

Embajada Mora en Alcoy con una Estafeta femenina

Embajada Mora en Alcoy con una Estafeta femenina

Así será la expansión de la Universidad de Alicante: facultades, empresas y residencias universitarias

Así será la expansión de la Universidad de Alicante: facultades, empresas y residencias universitarias

Cuáles son las plagas más comunes en plantas en primavera, cómo prevenirlas y cómo eliminarlas

Cuáles son las plagas más comunes en plantas en primavera, cómo prevenirlas y cómo eliminarlas
