El Centre d’Investigació Marítima de Santa Pola, nova seu de les Residències Petricor del Gil-Albert
La tercera edició d’esta activitat es desenrotllarà del 21 de setembre al 15 d’octubre en la seu de la Universitat d’Alacant dedicada a l’estudi i la difusió del medi marítim
L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha llançat la tercera convocatòria de les Residències d’Investigació en Arts Escèniques Petricor, una iniciativa centrada en el patrimoni natural de la província d’Alacant i orientada a fomentar projectes que contribuïsquen a la protecció mediambiental. Les ajudes preveuen, entre altres beneficis, una estada gratuïta de quinze dies en el Centre d’Investigació Marítima de Santa Pola, un espai dedicat a l’estudi i la difusió del medi marítim i litoral.
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacat que esta tercera edició consolida “una proposta potent orientada a impulsar la investigació i la creació en l’àmbit escènic de la província”, i ha subratllat, a més, que, en esta ocasió, tindrà com a escenari el CIMAR, seu de la Universitat d’Alacant.
El marc temàtic de la convocatòria gira entorn de la protecció i valorització del medi ambient, així com del patrimoni historicoartístic i antropològic de la província, d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030. Així mateix, es valoraran propostes que aprofundisquen en l’etnografia i en els valors naturals de l’entorn.
La convocatòria preveu la selecció de dos grups de treball, cada un compost entre quatre i sis persones. Estos equips hauran d’estar integrats majoritàriament per professionals de les arts escèniques, tant del món del circ, la dansa o del teatre; juntament amb almenys un participant procedent d’altres disciplines com la biologia, la fotografia o el cine.
Cada grup rebrà una dotació de 6.000 euros per a cobrir els gastos derivats del desenrotllament del projecte, incloent-hi la manutenció, els desplaçaments i la residència mateixa. Les residències se celebraran del 21 de setembre al 15 d’octubre, i el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al pròxim 8 de juny. Les persones interessades poden consultar tots els detalls en la pàgina web de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Suscríbete para seguir leyendo
