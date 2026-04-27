La Diputació repartix 650.000 euros entre més de 1.300 esportistes de la província
Bàsquet, voleibol, ciclisme, judo, rem, vela, natació o esport adaptat són algunes de les modalitats que practiquen els destinataris
La Diputació d’Alacant destinarà enguany més de 650.000 euros a col·laborar amb els esportistes de la província en els gastos que la seua formació i preparació els exigix.
Bàsquet, handbol, voleibol, ciclisme, judo, taekwondo, rem, vela, natació, tenis, bàdminton, pilota valenciana, golf, atletisme, gimnàstica, waterpolo, futbol, patinatge artístic, tir olímpic o esport adaptat són algunes de les modalitats que practiquen els destinataris d’estes ajudes, que s’articulen entorn de dos convocatòries.
El diputat responsable de l’àrea, Bernabé Cano, ha destacat la importància d’estos programes de subvencions, “ja que molts professionals de l’esport alacantí hi troben el suport que necessiten per a continuar entrenant i competint”.
Així, d’una banda, la institució distribuirà 400.000 euros entre 995 esportistes d’elit de la província. Amb este pla, “pretenem fer valdre la gran faena que duen a terme al llarg de la temporada i la projecció que fan de la nostra terra”, ha assenyalat Cano.
D’altra banda, la Diputació concedirà 185 ajudes per a sufragar els desplaçaments dels esportistes alacantins a centres d’alt rendiment o centres de tecnificació, i 168 més per a cobrir la seua participació en competicions oficials internacionals. En este cas, s’han distribuït 250.687 euros en subvencions.
Premis Provincials de l’Esport
A més, el diputat ha recordat que fins al pròxim 5 de maig està obert el termini de presentació de candidatures als Premis Provincials de l’Esport, uns guardons que, dotats amb 36.400 euros, busquen reconéixer l’esforç, el treball i els mèrits dels tècnics, clubs i esportistes del territori.
“Estos premis reflectixen el compromís, la dedicació i la passió que els nostres esportistes i tècnics demostren cada dia, en cada entrenament i en cada competició”, ha manifestat Cano, que ha convidat tota la ciutadania “a proposar els seus candidats” i ha aprofitat per a “reafirmar el compromís absolut de la Diputació d’Alacant amb l’esport local”.
