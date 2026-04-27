Els jóvens belgues s’interessen per l’FP d’Alacant

Alumnes d’Erasmus aprenen de primera mà l’eixida professional que té la soldadura en l’àmbit aquàtic

Bussos al rescat del Carabassí

Matías Segarra

L’interés internacional per la Formació Professional (FP) d’Alacant continua creixent. Un grup d’alumnes belgues, participants en un programa Erasmus, ha visitat recentment l’Institut Maritimopesquer del Mediterrani per a conéixer de prop les oportunitats formatives i professionals que oferix este àmbit.

La visita, organitzada per Joaquín Hernández, expert en soldadura de l’institut Antonio José Cavanilles i bus comercial, va comptar amb la participació de l’alumnat de primer curs de Soldadura i Caldereria del mateix centre. Al costat d’ells, els estudiants belgues i els seus professors van poder compartir experiències i conéixer les instal·lacions en un entorn real de formació especialitzada.

El grup va estar acompanyat també pel director de l’IES Cavanilles, Rafael Herrero, que va destacar la importància d’esta mena d’intercanvis per a enriquir la formació de l’alumnat i enfortir la dimensió internacional de l’FP.

Jornada amb alumnes d’FP de l’IES Cavanilles d’Alacant i jóvens belgues en el Maritimopesquer / INFORMACIÓN

A la seua arribada, van ser rebuts per la directora del centre amfitrió, Paz Campos, i la vicedirectora, Antonia Llorca, que van subratllar el compromís de l’institut amb la col·laboració educativa i l’impuls de la Formació Professional “en la seua màxima expressió”.

Un sector amb molt d’interés

Durant la jornada, els assistents van poder conéixer de prop les ensenyances vinculades al sector maritimopesquer, així com les eixides professionals que oferix, amb un notable interés entre els estudiants visitants. De fet, el boom que està experimentant la indústria de l’aqüicultura a la Comunitat Valenciana i, especialment, en la província d’Alacant, ha disparat la demanda de bussos.

Els jóvens van aprendre de prop en el port d’Alacant les eixides de la soldadura aquàtica / INFORMACIÓN

Els organitzadors van destacar que esta classe d’iniciatives reforcen el paper d’Alacant com a referent en Formació Professional, atrauen alumnat europeu i fomenten l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre centres educatius.

