Sector immobiliari
Alibuilding accelera els seus plans a Benidorm amb una nova promoció residencial
El nou projecte eleva la cartera de la promotora a 640 vivendes en diferents localitats de la província d’Alacant
La promotora Alibuilding ha presentat, este dimarts, la seua nova promoció residencial, Benidorm Hills, davant de més de 150 persones pertanyents a 75 agències immobiliàries de la Costa Blanca. El projecte comprén 138 vivendes en una parcel·la situada a Finestrat i eleva a 640 la cartera de la promotora en la província alacantina. La societat del hòlding Aligrupo es consolida, així, com un dels agents més actius en el sector en uns moments en què la demanda està en màxims.
El director general d’Alibuilding, José Antonio Izquierdo, ha relatat l’historial de l’empresa al llarg de l’última dècada, que l’ha portat a desenrotllar un important nombre de projectes tant en la Costa Blanca com a Madri,d i ha destacat que “som una promotora immobiliària alacantina que desenrotlla projectes residencials amb qualitats que responen a les exigències actuals dels compradors, que situem en aquells llocs amb més atractiu i més demanda en el mercat”.
El model que ha desenrotllat ha suposat la seua consolidació en el mercat i el reconeixement internacional a través dels premis rebuts amb les promocions de Benidorm Beach, que en va obtindre dos, i en San Juan Beach. En 2022, San Juan Beach va ser considerat millor residencial múltiple, i, en 2024, Benidorm Beach va aconseguir els títols de millor edifici residencial de gran altura i millor disseny d’apartaments residencials.
“Una de les característiques comunes a totes les nostres promocions és la cura extrema dels nostres projectes, que es basen a maximitzar el benestar, el confort i la connexió amb la naturalesa. En Alibuilding, tot gira al voltant del nostre client i futur propietari, i pensem en els projectes perquè puguen gaudir de les nostres vivendes, que reunixen les característiques de la típica vivenda mediterrània: llum, àmplies terrasses, ventilació creuada, zones comunes amb piscines envoltades de zones verdes, jacuzzi, gimnàs, locals, àrees infantils”, ha assenyalat.
Focus costaner
Entre les principals característiques de Benidorm Hills, l’empresa ha assenyalat que la promoció està pendent de les llicències de construcció i espera que l’inici de les obres siga imminent. El residencial està conformat per nou blocs. Les vivendes es repartixen entre quatre o sis d’estes per planta, segons la dimensió del bloc i la tipologia.
El disseny ha tingut en compte optimitzar les vistes des de cada una de les vivendes, tant a la mar com a les zones comunes de la promoció. Benidorm Hills s’ha projectat amb una zona interior en pendent, vorejada de les edificacions dels respectius blocs de vivenda, deixant en el centre les tres piscines, envoltades d’una zona enjardinada i connectades per sendes internes. Estes tres piscines, una de bany, una altra de natació i una infantil, són part de l’oferta de servicis comuns. A més, s’han previst servicis per a temps d’oci dels futurs residents.
Els responsables del disseny, Pedro Salazar i Natalia Pomares, del despatx GEA Architects, han explicat que “la urbanització interior és un dels grans protagonistes del conjunt. De fet, podríem dir que el projecte es bolca cap al seu interior, cap a eixe gran espai comunitari que actua com el verdader cor de la promoció”. Els projectistes d’este residencial han assenyalat que “s’ha treballat amb moltíssim detall perquè el paisatge no siga un decorat, sinó una experiència quotidiana. Volíem que cada recorregut, cada vista, cada zona d’estada i cada transició entre arquitectura i vegetació estiguera pensada per a generar benestar”.
Des del seu punt de vista, Benidorm Hills oferix “un missatge molt potent: no estem parlant només de metres exteriors, sinó de qualitat de vida, privacitat, amplitud i gaudi. Això és exactament el que el client busca quan vol sentir que està comprant una cosa verdaderament diferencial”.
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- CCL cierra su planta de producción en Elche y deja en la calle a 47 trabajadores
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
- La Policía Nacional detiene a una alumna de un instituto de Alicante por venta de cocaína rosa a dos compañeras
- Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
- Así será la expansión de la Universidad de Alicante: facultades, empresas y residencias universitarias