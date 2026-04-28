Calp destina més de 120.000 euros en ajudes al transport per a estudiants que cursen estudis fora del municipi
Un total de 249 alumnes es beneficiaran d’esta convocatòria, la més elevada fins a la data
L’Ajuntament de Calp començarà en les pròximes setmanes a abonar les ajudes al transport dirigides a estudiants que cursen els seus estudis fora del municipi. En total, 249 alumnes es beneficiaran d’esta línia de subvencions, que enguany assolix una dotació rècord de 120.146 euros.
Estes ajudes tenen com a objectiu alleugerir el cost dels desplaçaments per a aquells estudiants matriculats durant el curs en centres educatius públics, concertats o privats situats fora de la localitat. La mesura busca facilitar l’accés a la formació i fer costat a les famílies davant dels gastos derivats de la mobilitat.
Requisits
Per a optar a estes subvencions, els sol·licitants havien de complir una sèrie de requisits, com estar empadronats a Calp amb almenys dos anys d’antiguitat, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i haver superat almenys el 50 % de les assignatures matriculades, a més de presentar la documentació dins de termini.
Quanties
Les quanties concedides varien en funció de la distància al centre educatiu i del tipus d’estudis. En el cas de Formació Professional i ensenyances artístiques, les ajudes oscil·len entre els 264 i els 396 euros, mentres que en estudis superiors i universitaris, estes poden arribar fins als 528 euros en funció del quilometratge. Per a estudis universitaris a distància, com els que impartix la UNED, l’ajuda és de 198 euros.
En esta convocatòria, un total de 25 sol·licituds han sigut excloses per diferents motius, com la presentació fora de termini, l’incompliment de requisits acadèmics o d’empadronament, o la realització d’estudis en centres no reconeguts oficialment.
Amb esta iniciativa, el consistori reforça el seu compromís amb l’educació i el suport als jóvens del municipi i consolida una línia d’ajudes que continua creixent tant en nombre de beneficiaris com en dotació econòmica.
