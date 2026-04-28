El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de llei que reforma la prevenció laboral
La norma preveu els riscos digitals, les catàstrofes naturals o els fenòmens meteorològics adversos com a factors de risc, així com els relacionats amb la demografia
El Consell de Ministres aprova, este dimarts, l’avantprojecte de llei que reforma la llei de prevenció de riscos laborals, un text que va ser consensuat amb els sindicats, però no amb la patronal, i que tracta d’actualitzar una normativa que té ja 30 anys.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball que se celebra este 28 d’abril, el Consell de Ministres veurà en primera volta l’avantprojecte de llei, que haurà de tornar per segona vegada abans de ser enviat a les Corts per a la seua tramitació com a projecte de llei. L’avantprojecte, que modifica l’Estatut dels Treballadors, la llei de prevenció de riscos laborals de 1995 i el reglament dels servicis de prevenció de 1997, tracta de modernitzar i adaptar la prevenció de riscos a la nova realitat laboral i social.
Esta reforma busca introduir la perspectiva de gènere en la prevenció i fomentar la gestió preventiva de manera més àmplia amb avaluació dels riscos psicosocials, que es reconeixen de manera expressa. La norma preveu també els riscos digitals, les catàstrofes naturals o els fenòmens meteorològics adversos com a factors de risc laboral, així com els relacionats amb la demografia, com l’envelliment de la població treballadora.
S’aborda el dret a la desconnexió digital i la paralització de l’activitat davant de risc greu i imminent, al mateix temps que s’amplia la vigilància de la salut no només a la part merament física, sinó també mental, social o emocional.
Delegat territorial per a microempreses
La norma introduïx la figura de l’agent territorial de prevenció de riscos laborals, que podrà visitar els centres de treball i proposar a les empreses l’adopció de mesures preventives o accions per a millorar la seguretat i salut dels treballadors.
Esta nova figura, que podrà actuar en empreses de fins a 10 treballadors per a reforçar la prevenció en pimes o companyies en les quals no hi ha representació sindical, va ser un dels esculls perquè la patronal CEOE-Cepyme no se sumara al pacte entre Govern i sindicats.
