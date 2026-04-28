Cortesina Fest 2026: el festival de curtmetratges d’Alacant fa el salt internacional en la seua quinta edició i estrena pòdcast
El certamen se celebrarà de l’1 al 4 de juliol de 2026 en el Teatre Arniches amb una aposta clara per l’accessibilitat en la qual se subtitularan totes les projeccions
El festival de curtmetratges Cortesina Fest celebrarà la seua quinta edició de l’1 al 4 de juliol de 2026 en el Teatre Arniches amb dos novetats: l’obertura internacional del certamen, que posarà Alacant en el mapa dels curts i l’audiovisual, i l’estrena del pòdcast Detrás de Cortesina, disponible en Spotify i en el qual s’aprofundirà sobre els temes que van donar lloc al naixement del festival: el paper de les dones en la indústria cinematogràfica i la creació audiovisual.
El que va començar com una iniciativa per a donar visibilitat al format curt i al talent femení ara amplia el seu abast per a acollir produccions de tot el món. Des de Cortesina Fest han resumit este salt com una oportunitat de reunir “més mirades, més històries, més cine que no entén de límits” i han presentat el seu últim cartell, obra de l’artista Lourdes Martínez.
Accessibilitat i subtítols
A més, el festival ha comunicat l’aposta per una edició 100 % sostenible, amb la incorporació d’un ecomanager per a optimitzar els processos i reduir l’impacte, l’eliminació del paper (amb votacions 100 % digitalitzades via app) i, en definitiva “menys petjada i més coherencia”. D’altra banda, destaca l’aposta per la “inclusió real” amb una accessibilitat estandarditzada en la qual se subtitularan totes les projeccions.
Dates clau i procés d’inscripció
La convocatòria roman oberta des de l’1 de març fins al 17 de maig de 2026. L’organització ha centralitzat el procés en Festhome, la plataforma especialitzada en gestió de festivals de cine, per a garantir agilitat i transparència en la selecció. S’admeten pel·lícules de curtmetratge amb una duració màxima de 30 minuts i els gèneres de ficció, documental i animació. Amb preferència per les primeres obres de noves i nous directors, equips de realització en què la dona exercisca llocs de responsabilitat dins de la realització dels curtmetratges i/o amb temàtica destinats a visibilitzar la situació de la dona en la societat. Pots llegir la resta de les bases en la pàgina web oficial del festival.
Premi Flor d’Espanya al millor guió
Els guionistes tenen la seua pròpia categoria enguany: el Premi Flor d’Espanya reconeixerà el millor projecte de guió presentat al certamen. Els interessats han d’enviar les seues propostes al correu electrònic del festival també abans del 17 de maig.
Detrás de Cortesina, el pòdcast
El festival ret homenatge a Helena Cortesina, pionera del cine espanyol i primera dona a dirigir un llargmetratge a Espanya, en 1921. La seua valentia i esperit creatiu van obrir camí a generacions de dones en l’audiovisual. Hui, el seu llegat inspira este certamen alacantí que celebra el talent femení i la seua mirada en el cine. El pòdcast Detrás de Cortesina farà valdre el seu llegat a través d’entrevistes que pretenen donar veu a les creadores audiovisuals.
Dones per la Igualtat, organisme que impulsa el certamen cada any, compta, a més, amb el suport de la Diputació d’Alacant, l’IVC (Institut Valencià de Cultura), ImpulsAlicante, el Patronat Municipal de Turisme-Alicante Film Office, la UMH i el Teatre Arniches, que acollirà el festival.
