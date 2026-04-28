Sanitat
Pacients d’Alacant poden beneficiar-se d’un programari que analitza imatges de les artèries sense proves invasives
El Servici de Radiologia de l’Hospital de Sant Joan incorpora esta ferramenta que facilita un diagnòstic per imatge més àgil i sense necessitat de proves complementàries
L’Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant ha incorporat en el seu Servici de Radiologia una nova ferramenta tecnològica aplicada a l’estudi de les artèries coronàries, que permet millorar la precisió en el diagnòstic de la malaltia coronària. Esta és una afecció comuna en què l’acumulació de placa (colesterol i greix) estretix les artèries que subministren sang al cor. Això reduïx el flux sanguini, la qual cosa provoca dolor al pit (angina) o infarts. Es tracta d’una causa principal de mortalitat, tractable mitjançant canvis d’estil de vida, fàrmacs o procediments, amb l’aterosclerosi com a mecanisme principal.
La innovació que aplica este centre hospitalari suposa un avanç rellevant en el diagnòstic per imatge, ja que possibilita analitzar amb més precisió les imatges obtingudes mitjançant tomografia computada, una tècnica àmpliament utilitzada en la pràctica clínica.
Esta tecnologia incorpora un programari especialitzat en l’anàlisi d’imatges cardíaques, que reforça el paper d’estes proves com a ferramenta clau en el diagnòstic de la malaltia coronària.
Els metges afirmen que este nou programari permetrà analitzar el flux a través de les zones afectades per plaques de greix per a un diagnòstic més precís
Programari especialitzat
Tal com ha destacat el radiòleg de la Secció Cardiotoràcica de l’Hospital de Sant Joan, Diego Angulo, “amb este nou programari podrem, a més, analitzar el flux a través de les zones afectades per plaques d’ateroma”, que són plaques de greix, colesterol, calci i cèl·lules inflamatòries que s’acumulen en la capa íntima de les artèries, les estretix i dificulta el flux sanguini. Això “ens proporcionarà un diagnòstic més precís i facilitarà la presa de decisions sobre el tractament més adequat”.
Angulo també ha comentat que “esta millora es traduïx en una atenció més personalitzada. A l’obtindre informació més completa a partir d’una prova no invasiva, en molts casos pot evitar la necessitat de dur a terme proves complementàries, la qual cosa reduïx desplaçaments i temps d’espera”.
A més, la ferramenta facilita l’avaluació dels estudis i contribuïx al fet que les decisions clíniques puguen adoptar-se amb més celeritat dins del circuit assistencial habitual.
Optimitzar fluxos de treball
Per a l’equip de l’hospital, esta tecnologia suposa un suport important en la seua pràctica diària, ja que millora la capacitat d’anàlisi de les imatges, afavorix l’estandardització dels estudis i optimitza els fluxos de treball, tant en Radiologia com en la seua coordinació amb el Servici de Cardiologia.
La incorporació d’esta tecnologia s’emmarca en el compromís de l’Hospital amb la millora contínua i l’actualització dels seus recursos, amb l’objectiu de continuar oferint una atenció cada vegada més precisa, eficient i centrada en les necessitats dels pacients, tal com expliquen des de la Conselleria de Sanitat.
Cambridge
No és la primera innovació en què es veu involucrat el Servici de Radiologia d’este centre, perquè, juntament amb la Universitat d’Alacant, Microsoft Research, la start-up mèdica MedBravo i la Universitat de Cambridge, va llançar fa uns mesos el primer conjunt de dades a escala internacional que permet la generació d’informes radiològics a través d’intel·ligència artificial, amb descripcions precises en dos idiomes (espanyol i anglés) i anotacions espacials detallades.
El projecte, denominat PadChest-GR, s’ha publicat en la revista científica NEJM AI, un dels referents en intel·ligència artificial mèdica.
El nou conjunt de dades representa un gran avanç de la unió entre la medicina i la intel·ligència artificial amb la finalitat de generar informes radiològics estructurats a partir d’imatges mèdiques. A diferència dels estudis tradicionals, PadChest-GR descriu i localitza cada troballa de manera individual, la qual cosa permet una millor precisió, transparència i interpretabilitat en la pràctica clínica.
D’esta manera, PadChest-GR conté 4.555 estudis de radiografies de tòrax acompanyats de descripcions clíniques individualitzades i anotacions espacials que permeten situar amb precisió cada troballa en la imatge.
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- CCL cierra su planta de producción en Elche y deja en la calle a 47 trabajadores
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
- Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
- Así será la expansión de la Universidad de Alicante: facultades, empresas y residencias universitarias
- Claudio Guilabert: 'El alcalde de Elche, Pablo Ruz, está deseando volver a la actividad. Esto es solo un paroncillo