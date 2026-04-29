Educació
Una altra vaga en el sector educatiu: els menjadors escolars d’Alacant protesten dilluns per sobrecàrrega de treball
UGT convoca la mobilització després de titlar d’“insostenible” la situació que afronten els treballadors per l’augment dels menús adaptats i l’atenció a escolars amb discapacitats sense haver augmentat el personal
El sector educatiu afronta una altra vaga imminent que se suma a la parada indefinida del professorat que estan perfilant els sindicats per al mes de maig. La Federació de Servicis, Mobilitat i Consum d’UGT (FeSMC-UGT) ha anunciat la convocatòria d’una protesta dels menjadors escolars d’Alacant i del conjunt de la Comunitat Valenciana, que passa per interrompre el servici el dilluns 4 de maig, a causa de la creixent sobrecàrrega de treball que patix el personal del sector.
Este problema també ha sigut denunciat per Comissions Obreres, immers en una campanya d’arreplega de firmes per a exigir la regulació del personal de cuina, l’actualització urgent de les ràtios de monitors (fixades en 2016) i la creació de criteris específics per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Xifren en fins a 40 els escolars que estan atesos per un sol professional, en el cas de Primària i Secundària (de 6 a 11 anys). Quan es tracta de xiquets de dos a tres anys, els monitors escolars tenen assignat un màxim de 15; mentres que arriben a ajudar a dinar fins a 25 alumnes de 4 a 5 anys i a un màxim de 7 amb necessitats educatives especials.
No obstant això, en els últims anys, la realitat social en els centres educatius ha canviat de manera significativa, a causa principalment de l’increment d’intoleràncies i al·lèrgies diagnosticades que obliguen a implantar múltiples menús adaptats (per raons culturals, sanitàries i ètiques), així com l’atenció cada vegada més especialitzada que requerixen xiquets i xiquetes amb diversitat funcional o necessitats específiques.
A això se suma, segons indiquen des d’UGT, el major treball dels treballadors per l’entrada en vigor del nou reial decret del Govern, que establix normatives per al consum de productes més sostenibles per a una alimentació sana i equilibrada.
Xifren en fins a 40 els escolars atesos per un sol monitor en el menjador
Més càrrega sense augmentar el personal
Els sindicats critiquen que estes responsabilitats addicionals no han anat acompanyades d’un augment de personal i responsabilitzen la Conselleria d’Educació de no haver actualitzat l’orde del 2016, en la qual s’establixen les ràtios per xiquets i xiquetes per a cada monitor. El resultat, segons denuncien, és una sobrecàrrega que afecta directament tant la qualitat del servici, com la salut laboral del personal, fet que compromet, a més, l’adequada atenció de l’alumnat.
Així mateix, alerten que eixa planificació autonòmica no establix cap ràtio per a les treballadores i els treballadors de cuina, i exigixen establir un mínim de cuiners i d’auxiliars en funció del nombre d’alumnes que hi haja en el centre educatiu.
En esta línia, CCOO ha sol·licitat interlocució directa amb la Conselleria, perquè advertix que la regulació de les ràtios per al personal de cuina en els centres escolars no és una competència de les empreses prestadores del servici, ja que correspon a l’Administració establir-les, modificar-les i garantir-les en el sistema educatiu.
Amb això, les organitzacions sindicals exigixen l’actualització urgent de les ràtios de personal en menjadors escolars, el reconeixement real de les noves funcions assumides pel personal, la dotació de més recursos humans per a garantir un servici segur i de qualitat i la millora de les condicions laborals i salarials del col·lectiu.
