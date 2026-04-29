Benidorm fomenta l’esport a l’aire lliure amb l’ampliació de l’àrea de cal·listènia a Ponent
El nou equipament, triat pels veïns a través dels pressupostos participatius, incorpora més elements i millora l’accessibilitat
Les platges de Benidorm han ampliat les zones de cal·listènia, esta vegada amb la suma d’una àrea situada a Ponent, en l’avinguda Vicente Llorca Alós, amb la incorporació de nous elements destinats a potenciar la pràctica esportiva a l’aire lliure. Esta actuació respon a una de les propostes més votades per la ciutadania en els pressupostos participatius de 2025, la qual cosa reforça la col·laboració entre l’Administració local i els veïns.
La intervenció ha permés ampliar l’espai de street workout, un entrenament de carrer amb equipaments nous com ara barres paral·leles triples, anelles amb cadenes, una barra de freestyle reforçada, estructures de desplom, barres addicionals i espatleres.
Tots estos elements estan fabricats en metall galvanitzat amb tractament anticorrosió, la qual cosa garantix la seua durabilitat durant anys. A més, les barres compten amb un recobriment plàstic especial que millora l’adherència, augmenta la resistència davant del desgast i oferix un millor aïllament tèrmic per als usuaris.
El projecte ha suposat una inversió de més de 17.000 euros, finançats a través de la partida destinada als pressupostos participatius, que permet a la ciutadania proposar i decidir actuacions per a millorar la ciutat amb el suport del Consell Veïnal.
Passarel·la per a mobilitat reduïda
Com a part de la millora, també s’ha incorporat una passarel·la de fusta que facilita l’accés a persones amb mobilitat reduïda, ampliant així l’ús inclusiu d’esta instal·lació esportiva. Des que va posar-se en marxa en 2017, este espai s’ha consolidat com un punt de trobada per als aficionats a la cal·listènia, una disciplina que permet treballar la força, la resistència i la coordinació aprofitant el propi pes corporal en un entorn obert i al costat de la mar.
Més propostes
L’alcalde, Toni Pérez, ha visitat la instal·lació juntament amb els regidors d’Esports, Participació Ciutadana i Platges, Javier Jordá, Ana Pellicer i Mónica Gómez, per a comprovar de primera mà les millores realitzades abans de l’arribada dels primers usuaris de la jornada.
Pérez ha recordat que continua obert el termini per a presentar propostes al pressupost participatiu de 2027 —amb data límit el 30 de setembre— i ha convidat la ciutadania a implicar-se activament en la millora de Benidorm mitjançant les seues idees i projectes.
