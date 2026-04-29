L’Elx convoca el Dia del Futbol Base contra l’Alabés
El club franjaverd traurà múscul amb el seu planter en el penúltim partit de la temporada a casa
Guanyar en el present per a assegurar el futur. Això busca en este final de temporada l’Elx, amb l’objectiu de la permanència en Primera Divisió a l’abast de la mà en els cinc partits que queden, després d’haver obert una bretxa de quatre punts respecte a la zona de descens. Un d’eixos duels serà el de la jornada 35 contra l’Alabés, a casa, per al qual es prepara un ambient de gala.
El duel contra l’equip vitorià, rival directe dels il·licitans en esta batalla per la salvació (i que no podrà comptar amb l’exfranjaverd Lucas Boyé, lesionat), serà el penúltim del curs en un Martínez Valero que està sent un fortí durant la 2025-2026, escenari indispensable per a entendre, si s’acaba produint, la continuïtat de l’Elx en la màxima categoria.
Per a este duel (dissabte 9 de maig, 14 hores) clau per la permanència, l’Elx ha decidit dedicar un espai important al seu planter, amb la convocatòria del Dia del Futbol Base, una iniciativa que s’està convertint en habitual al llarg dels últims temps.
Entrades per a l’Elx-Alabés
L’Elx convidarà tots els jugadors i jugadores del seu futbol base, que veuran junts el duel contra l’Alabés en una zona del coliseu franjaverd, amb l’afegit extra que cada jugador del planter disposarà de la possibilitat d’adquirir fins a dos entrades a un preu reduït per als seus acompanyants. Si l’aforament del Martínez Valero ja sol fregar el ple cada jornada, en esta tan especial s’espera una dosi extra de franjaverdisme.
Cal recordar que, per a l’abonat de l’Elx, l’entrada està inclosa en el seu carnet de temporada. D’altra banda, l’entitat també ha anunciat els preus per al dia de l’Alabés per a públic general, uns preus que oscil·len entre els 30 euros en Anell i els 140 euros en Tribuna Central.
Abans d’enfrontar-se a l’Alabés a casa, l’Elx visita, este diumenge (14 hores), el Celta de Vigo, a la recerca del seu quart triomf seguit i de fer un pas quasi definitiu cap a la permanència. Després de rebre l’equip babazorro, als d’Eder Sarabia els quedarà un últim compromís en el Martínez Valero, el corresponent a la penúltima jornada de Lliga, contra el Getafe de Pepe Bordalás.
