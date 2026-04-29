Més de 700 professionals de l’arquitectura tècnica se citaran a Alacant en Contart
La Convenció Internacional de l’Arquitectura Tècnica se celebrarà els pròxims 7 i 8 de maig en l’Adda i se centrarà en els grans reptes del sector, com la vivenda, la digitalització i la sostenibilitat
La ciutat d’Alacant reunirà, els pròxims 7 i 8 de maig, més de 700 professionals de l’arquitectura tècnica i l’edificació amb la celebració de la convenció internacional del sector, Contart 2026. L’escenari triat és l’Auditori de la Diputació d’Alacant. Sota el títol “Els catalitzadors del canvi”, la trobada internacional abordarà els principals desafiaments i les transformacions del sector, amb especial atenció a la problemàtica de la vivenda, la innovació tecnològica, la digitalització, la sostenibilitat i el futur de la professió. La trobada compta amb un ampli programa que combina ponències tècniques, taules redones i sessions de debat.
“L’arquitectura tècnica està fermament compromesa amb la ciutadania, amb la vocació de servici com a destacat element definidor. En esta nova edició, qüestions com la crisi de la vivenda, la vinculació entre llars i salut, la digitalització o la capacitat d’adaptar les nostres ciutats als reptes climàtics seran els eixos entorn dels quals girarà el debat”, ha explicat Alfredo Sanz, president del Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya.
Per a Cristina Bordera, presidenta del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica d’Alacant, la convenció “és molt més que un congrés: és el punt de trobada de tots els que compartim la passió per l’arquitectura tècnica. És l’ocasió perfecta per a reivindicar la nostra professió, impulsar-ne el futur i, sobretot, gaudir junts d’uns dies d’aprenentatge, intercanvi d’experiències i creixement professional. Vivim l’era de la tecnologia i podem fer-la nostra, útil, assequible i il·lusionant a tots els nivells de la nostra carrera professional”.
Cap a la intel·ligència artificial
La primera jornada, el 7 de maig, començarà amb la conferència inaugural a càrrec de Carlos Álvarez Ramallo, amb una anàlisi sobre la integració de la intel·ligència artificial en el procés constructiu. A continuació s’abordarà l’evolució de la professió i les seues responsabilitats, amb la participació del Consell General de l’Arquitectura Tècnica i Musaat.
Durant el matí es presentarà l’Informe Vivenda 2026 i se celebrarà una taula redona centrada en la problemàtica de la vivenda a Espanya des de la perspectiva del sector de l’edificació, amb la participació de representants institucionals, empresarials i financers.
La sessió de la vesprada versarà sobre aspectes tècnics i d’innovació, amb ponències sobre solucions constructives, normativa, gestió documental i noves tecnologies aplicades a l’edificació. La jornada conclourà amb una taula redona dedicada als catalitzadors de la digitalització en el sector, en la qual s’analitzaran les claus de la transformació tecnològica en l’arquitectura tècnica.
D’altra banda, la segona jornada dedicarà sessions específiques a analitzar la resposta professional davant de fenòmens naturals extrems, a més de sessions tècniques centrades en solucions constructives, polítiques de vivenda i patologies en l’edificació i la presentació de publicacions.
Els arquitectes tècnics, experts en manteniment i patologia, avaluaran protocols per a minimitzar danys en les vivendes després de catàstrofes. Entre les activitats previstes destaca la taula redona sobre catàstrofes naturals, així com les sessions de caràcter tècnic impartides per la Universitat d’Alacant o l’IVE (Institut Valencià de l’Edificació).
Contart està organitzat pel Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE), amb la col·laboració del col·legi alacantí (COATA) i el patrocini de Musaat. A més, compta amb el suport del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana, la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i la Comissió Nacional de la Construcció (CNC).
