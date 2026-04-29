La Vila aposta per controlar la velocitat: radars pedagògics i passos de vianants intel·ligents per a la seguretat viària
L’Ajuntament instal·la dispositius en punts clau per a reduir la velocitat i millorar la visibilitat en carrers i avingudes
L’Ajuntament de la Vila Joiosa ha fet un pas més en la seua aposta per una mobilitat més segura amb la instal·lació d’una desena de radars pedagògics distribuïts en punts estratègics de la localitat. Esta iniciativa, orientada a fomentar una conducció més responsable, es complementa amb la implantació de quinze passos de vianants intel·ligents que reforçaran la seguretat en diferents barris del municipi.
L’alcalde, Marcos Zaragoza, ha subratllat que estos dispositius no només actuen com a recordatori visual per als conductors, sinó que també contribuïxen a reduir riscos en la via pública. En este sentit, ha destacat que la velocitat és un factor determinant en la gravetat dels accidents. “No és el mateix un impacte a 20 quilòmetres per hora que a 70 o 80. A més velocitat, les conseqüències d’un accident en el qual es veja implicat un vianant o un vehicle són més greus que si es reduïx la velocitat”, ha precisat.
Els radars pedagògics, lluny de tindre un caràcter sancionador, estan dissenyats per a conscienciar. Equipats amb pantalles que mostren la velocitat en temps real, incorporen missatges visuals i canvis de color que alerten el conductor quan supera el límit permés. Segons explica el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Jaime Santamaría, esta mena d’avisos “amigables” ja han demostrat la seua eficàcia en altres ciutats i comencen a oferir resultats positius també a la Vila Joiosa, a on s’ha observat una reducció de la velocitat en els carrers a on s’han instal·lat.
Ubicacions
Estos dispositius s’han col·locat en accessos al municipi i en vies amb una densitat de trànsit elevada, així com en carrers a on el límit és especialment reduït, com les zones urbanes amb velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora. També s’han instal·lat en trams amb límit de 50 quilòmetres, com algunes àrees de l’N-332a. En tots els casos, l’objectiu és adaptar la conducció a l’entorn i reforçar la seguretat tant de conductors com de vianants.
A esta mesura se suma l’execució d’una xarxa de passos de vianants intel·ligents, actualment en fase d’obra civil. Estos passos incorporaran un sistema d’il·luminació horitzontal i vertical que delimita clarament l’encreuament, així com sensors de detecció de vianants que activen la senyalització quan algú creua. Esta tecnologia permetrà millorar notablement la visibilitat, especialment durant la nit o en condicions de baixa il·luminació, a fi de reduir el risc d’atropellaments.
Passos de vianants intel·ligents
Els nous passos se situaran en diversos punts clau del municipi, incloent-hi avingudes principals, carrers cèntrics i zones residencials, amb especial atenció a àrees amb alta afluència de vianants. També es reforçaran encreuaments a la Cala i en entorns pròxims a centres educatius i vies concorregudes.
El consistori insistix que estes actuacions formen part d’una estratègia global per a millorar la seguretat viària combinant tecnologia, prevenció i conscienciació ciutadana. La inversió total destinada a estos projectes supera els 110.000 euros, amb la participació d’empreses especialitzades en senyalització i abalisament.
