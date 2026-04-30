Alerta agrícola a Alacant: detectada una plaga que deforma les llimes
Asaja acusa la Conselleria d’Agricultura de fallades en la vigilància i exigix controls urgents en el camp i els vivers
La clorosi nervial groga, un virus que engroguix les fulles de les llimes i deforma els fruits, ha sembrat l’alarma entre els productors de la província d’Alacant, després de ser detectat en set parcel·les de plantació recent en la zona del Baix Segura. Asaja responsabilitza d’esta situació les conselleries d’Agricultura tant de la Comunitat Valenciana com de Catalunya per falta de vigilància, i exigix controls urgents tant en el camp com en els vivers per a impedir la seua expansió.
La presència del patogen, capaç d’afectar la majoria d’espècies i varietats de cítrics, reforça, segons Asaja Alacant, la necessitat d’intensificar la vigilància, especialment en el material vegetal. Encara que els símptomes més visibles es donen en la llimera, també pot ser present de manera asimptomàtica en altres cítrics, la qual cosa complica el seu control.
El secretari tècnic de l’organització, Ramón Espinosa, és contundent. Segons les seues paraules, “s’han venut plançons en 2024 i 2025 que ja estaven infectats, han sigut portadors del virus. Això és una fallada clara en el control i la supervisió”. Com ja va passar recentment amb el trips de Sud-àfrica, afig, “el sistema torna a reaccionar tard: sense prevenció, sense anticipació, amb carències en sanitat vegetal i conseqüències greus per als agricultors”.
L’organització agrària insistix que el focus del problema està en la falta de control en vivers, per la qual cosa exigix a la Conselleria d’Agricultura inspeccions immediates, contundents i rigoroses en el material vegetal.
Asaja considera que s’ha actuat tard davant d’una amenaça que podria haver-se contingut en origen, i exigix que es depuren responsabilitats. “Si el virus entra en el camp és perquè abans ha fallat el sistema de control”, assenyalen.
L’organització indica que, una vegada més, l’agricultor és qui assumix les conseqüències d’errors aliens. Als elevats costos de producció, la pressió burocràtica i la incertesa del sector, s’hi suma ara una nova amenaça fitosanitària.
“L’agricultor ara també ha de fer front a un virus que, en part, és conseqüència d’una falta de control de l’Administració”, lamenta José Vicente Andreu, president d’Asaja Alacant.
Coordinació
Encara que la Conselleria ha plantejat mesures com l’arrancada de parcel·les afectades i indemnitzacions futures, Asaja insistix que no és suficient si no s’actua amb rapidesa i garanties, al mateix temps que demana coordinació amb les conselleries de Múrcia i Andalusia, perquè plançons infectats procedents de Catalunya han arribat a totes les àrees citrícoles del país. Per això és necessari que el Departament de Sanitat Vegetal del Ministeri d’Agricultura hi prenga cartes i assumisca les seues responsabilitats.
“No demanem alarmisme, demanem anticipació, agilitat i seguretat jurídica. I, sobretot, que l’agricultor no torne a pagar els errors del sistema”, subratlla l’organització.
Els símptomes d’este virus són clorosi nervial en les fulles (engroguiment de les venes) i, en alguns casos, deformació del fruit i pèrdua de calibre i qualitat comercial, especialment en la llimera.
