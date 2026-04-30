El Club Nàutic Santa Pola reforça la seua presència en el Projecte FER 2026 amb quatre esportistes becats
Quatre esportistes del club reben el suport del programa valencià d’alt rendiment
El Club Nàutic Santa Pola va assistir, el divendres 10 d’abril, a València amb motiu de la gala de presentació del Projecte FER 2026, una iniciativa impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso que s’ha consolidat com un dels principals programes de suport a l’esport d’alt rendiment a la Comunitat Valenciana. El programa es basa a oferir suport econòmic, visibilitat i acompanyament als esportistes valencians per a facilitar la seua preparació i projecció en competicions nacionals i internacionals.
L’acte va reunir una àmplia representació de l’esport autonòmic, amb la presència d’esportistes, clubs, federacions i institucions, i va tornar a convertir-se en un punt de trobada per a reconéixer l’esforç, la dedicació i la projecció dels talents esportius valencians. La cita va servir, a més, per a fer valdre el paper fonamental que exercixen els clubs en la formació d’esportistes i en l’acompanyament de les seues trajectòries des de les primeres etapes fins a l’alta competició.
Quatre representants del club en el programa
En esta edició, el Club Nàutic Santa Pola ha comptat amb una destacada representació gràcies a la inclusió de quatre dels seus esportistes en el programa de beques del Projecte FER. Es tracta de Xavier Torres, en la modalitat de Beach Sprint de rem; Claudia Adán, en la classe ILCA 6 de vela; i Enrique Parres i Jorge Aranzueque, els dos en la disciplina IQFoil de windsurf.
La presència d’estos quatre esportistes en el Projecte FER 2026 suposa un important reconeixement a la seua progressió, constància i resultats, així com al treball que desenrotllen en les seues respectives modalitats. Per a l’entitat santapolera, la seua incorporació a este prestigiós programa representa també un suport al model esportiu del club, basat en la formació des de la base, el seguiment tècnic i l’aposta per l’alt rendiment.
Reconeixement al treball del club
El Club Nàutic Santa Pola subratlla que este reconeixement no només correspon als esportistes becats, sinó també al conjunt d’entrenadors, tècnics, famílies i a l’estructura esportiva que fa possible la seua evolució diària. L’entitat considera que la inclusió dels seus representants en el Projecte FER 2026 és una mostra del treball dels últims anys i un estímul per a continuar enfortint els seus programes esportius.
El Projecte FER, promogut per la Fundació Trinidad Alfonso des de la seua creació, s’ha convertit en una ferramenta clau perquè nombrosos esportistes puguen avançar en les seues carreres i afrontar amb més garanties els seus reptes esportius.
Orgull per a Santa Pola
Per al Club Nàutic Santa Pola, formar part d’esta nova edició del Projecte FER suposa un motiu d’orgull i una oportunitat per a continuar projectant el nom de l’entitat i del municipi en el panorama esportiu autonòmic, nacional i internacional.
L’entitat santapolera ha traslladat la seua felicitació a Xavier Torres, Claudia Adán, Enrique Parres i Jorge Aranzueque per este nou pas en les seues trajectòries. La seua presència en el Projecte FER 2026 confirma el talent, l’ambició i el compromís d’una generació d’esportistes que continua portant el nom del Club Nàutic Santa Pola a les principals cites esportives.
