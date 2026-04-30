Germán Pascual, el secretari fidel de l’Ajuntament d’Alacant
L’alt funcionari, que aglutina les responsabilitats de dos places distintes des de fa 18 anys, s’ha convertit en protagonista de l’actualitat municipal per informes controvertits, els més recents sobre l’escàndol de Les Naus
Pocs funcionaris serien capaços d’eixir del llit per a iniciar un expedient a la 1:10 h de la matinada. És el cas de Germán Pascual, el vicesecretari de l’Ajuntament d’Alacant, que aglutina també les responsabilitats del secretari general de manera extraordinària des de fa 18 anys. Un lloc que no ha sigut oferit per cap alcalde (dels cinc que han sigut nomenats en este temps), malgrat que tenien l’obligació legal de fer-ho. Encara que en els passadissos del consistori és conegut pel seu caràcter seriós i reservat, ha acabat convertint-se en un protagonista inesperat de l’actualitat municipal a causa dels seus controvertits informes, els últims sobre l’escàndol de Les Naus.
Quan l’entorn de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, va tindre coneixement a última hora de la nit que INFORMACIÓN destaparia el cas de Les Naus, el regidor va encarregar a Germán Pascual la tasca de dur a terme una investigació interna sobre possibles conflictes d’interessos en l’adjudicació de vivendes protegides a càrrecs del Govern local i tècnics de l’Ajuntament. El vicesecretari no va esperar a l’endemà al matí i va iniciar l’expedient una hora després de la mitjanit. Després dels seus esbrinaments, l’alt funcionari va concloure, dies més tard, que cap dels tres investigats vinculats a l’Ajuntament (Rocío Gómez, María Pérez-Hickman i Francisco Nieto) va participar en cap tràmit administratiu relacionat amb el residencial. Malgrat eixe descàrrec de responsabilitat, l’executiu popular va acabar presentant una denúncia en la Fiscalia.
Encara que no són els únics informes que el Govern de Barcala ha encarregat al vicesecretari amb funcions també de secretari. Només en este mandat, els dictàmens de Germán Pascual han sigut objecte de controvèrsia per documents en els quals assegurava que els regidors que rebutjaren la nova taxa del fem podrien “incórrer en responsabilitat” jurídica i econòmica; que els edils que estan de baixa no poden votar en els plens municipals (un posicionament que rebutja el TSJ); o que la comissió de Les Naus no compta amb potestat per a investigar i podria “vulnerar els drets” dels compareixents, entre els quals es preveu citar el mateix vicesecretari i l’alcalde.
Per estos treballs, juntament amb la resta de les seues competències en l’Ajuntament, Germán Pascual percep la nòmina corresponent als funcionaris del grup A1, plusos d’antiguitat, un complement de destinació, un altre específic i la carrera professional. En total, els diferents conceptes sumen una retribució pròxima als 80.000 euros bruts anuals. A més, rep quasi 1.000 euros mensuals més per cada organisme autònom, segons xifres de 2024, en els quals participa com a secretari, que en són quatre en total: l’Agència Local de Desenrotllament i tres patronats municipals.
