La Nucia invertix 82.818 € en la renovació de la canonada d’aigua potable del Tossal
Unes obres que posaran fi als problemes de pressió en estes urbanitzacions
Este mes d’abril han començat les obres de renovació de la canonada d’aigua potable de les urbanitzacions cap a Altea: Tossal, Bello Horizonte, Zona del Cautivador, Miramar i Puerto Azul. Esta nova conducció proporcionarà més cabal i pressió i, per tant, posarà fi als problemes de subministrament d’aigua en esta zona. Es tracta d’una obra amb una inversió de 82.818,45 euros per part de l’Ajuntament de la Nucia.
Este matí, Bernabé Cano, alcalde de la Nucia, ha visitat les obres al costat d’Enrique Camarena, cap d’obra de BECSA la Nucia.
Canonada nova
Esta actuació té com a objectiu l’execució d’una canalització nova per a poder substituir l’actual de fibrociment per una canonada nova de polietilé que duplica el calibre de l’anterior i que, per tant, augmentarà el cabal i la pressió disponible. En total són 610 metres lineals de canonada que connectaran des dels nous ramals de Serreta amb les urbanitzacions Tossal, Bello Horizonte, Zona del Cautivador, Miramar i Puerto Azul.
En total, una canalització nova per a donar servici a estes urbanitzacions, que actualment suposen un flux de 700 metres cúbics al dia per a les prop de 2.000 vivendes d’esta zona. Esta obra, amb una inversió municipal de 82.818,45 euros, solucionarà les incidències contínues respecte al subministrament d’aigua. Les obres van començar el mes d’abril i s’espera que estiguen en funcionament a finals de maig.
“Es tracta d’una actuació hídrica “d’eixes que no es veuen” però que són molt necessàries, ja que posarà fi als problemes de proveïment i subministrament d’aigua de molts veïns que puntualment es veuen afectats. Són 610 metres lineals de canonada de polietilé que substituïxen el vell fibrociment i dupliquen el diàmetre de cabal de 125 a 250 mm, per a un correcte proveïment d’aigua per a les prop de 2.000 cases de les urbanitzacions Tossal, Bello Horizonte, Zona del Cautivador, Miramar i Puerto Azul. “Una vegada més, atenem les peticions dels nostres ciutadans per a continuar millorant la seua qualitat de vida”, ha afirmat Bernabé Cano, alcalde de la Nucia.
- Detenido un empleado de Jesús Tavira y otras dos personas por matar y enterrar al empresario en Alicante
- Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
- El experimento de un youtuber sobre los combustibles low cost: “Algo no me cuadraba al repostar”
- El alicantino que perdió una pierna tras el ataque de un tiburón durante su luna de miel en Maldivas: 'Ha sido el episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas
- La Policía Local de Torrevieja detiene a un hombre por matar a golpes a un gato de su expareja en la calle
- Fallece un hombre en El Campello tras caerse por el balcón de una vivienda
- El Tortilla Fest llega a Alicante: estas son las fechas y el lugar donde se celebrará
- Profesores de Alicante denuncian presiones de inspectores y de equipos directivos para adelantar las notas ante la amenaza de huelga