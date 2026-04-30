Educació
Tres mesos sense educadora i mestra de taller en un col·legi d’educació especial d’Elx
Els alumnes, que necessiten ajuda per a anar al bany o per a esmorzar, també estan sense pràctiques de cuina pel retard a cobrir les baixes
La llarga espera a l’hora de cobrir les baixes de les educadores en els centres escolars ha tornat a posar contra les cordes un col·legi de la província d’Alacant. I esta vegada ha impactat de ple en el dia a dia d’unes instal·lacions a on tots els alumnes tenen discapacitat.
Des del mes de febrer, el col·legi d’educació especial Tamarit d’Elx està sense esta professional en una aula, una figura clau de què disposen totes les classes, juntament amb la del mestre de pedagogia terapèutica, per a donar suport al tutor i, sobretot, per a acompanyar l’alumnat al bany que no té autonomia per a anar-hi a soles o, fins i tot, per a canviar-los. L’educadora també s’ocupa, a més, d’acompanyar els escolars al pati, de donar l’esmorzar a aquells que ho necessiten i de mantindre la higiene en l’aula.
Les famílies dels alumnes afectats, amb 15 anys, han lamentat la demora de l’Administració autonòmica, malgrat els escrits presentats i les telefonades, a donar solució a un problema que està generant també un desorde en el dia a dia de la resta del professorat, ja que són els companys mateixos els qui han de cobrir, en els moments que poden, la professional que falta.
A este problema se suma una altra substitució sense atendre també des de fa tres mesos, la mestra del taller de cuina que treballa amb un grup de transició per a la vida adulta, similar a un cicle de Formació Professional (FP), però adaptat a alumnes amb diversitat funcional. La seua absència implica que alumnes d’entre 17 i 20 anys s’hagen quedat sense les pràctiques de cuina que feien amb esta professional.
El pitjor, segons assenyalen les famílies, és que l’any passat també van estar un temps sense esta formació perquè no es va cobrir la seua baixa. Este diari ha demanat explicacions a la Conselleria d’Educació, sense obtindre, de moment, respostes.
Un problema recurrent
Les queixes per la falta d’educadora han obligat, en els últims cursos, famílies d’altres col·legis d’Alacant fins i tot a deixar els seus treballs per a anar a canviar els bolquers als seus fills. L’Enric Valor, San Blas, Óscar Esplá, Gastón Castelló i Emilio Varela en són alguns exemples.
La contractació dels educadors i educadores competix a la Direcció General de Funció Pública, perquè es tracta de personal no docent. Cada curs, la lentitud en l’adjudicació de places genera malestar en els centres educatius, perquè els mestres no donen l’abast per a tot.
De fet, els directors han reivindicat que la gestió dels educadors passe a les mans d’Educació per a tractar d’accelerar la incorporació d’estos tècnics.
Suscríbete para seguir leyendo
