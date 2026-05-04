Investigació
Alacant prova una tecnologia capdavantera per a la rehabilitació neurològica
El sistema, desenrotllat en la UA per a recuperar la mobilitat, arriba al Doctor Balmis i inclou sensors que mesuren l’activitat elèctrica dels músculs
Sensors que mesuren l’activitat elèctrica dels músculs i càmeres que capturen el moviment físic per a tractar pacients amb problemes de mobilitat que han patit trastorns neuromusculars com un ictus o una lesió en la medul·la espinal. És la tecnologia capdavantera que ja està provant-se a Alacant amb persones amb dany cerebral adquirit en fase aguda i subaguda en la Unitat de Neurologia de l’Hospital General Doctor Balmis, gràcies a una investigació liderada per la Universitat d’Alacant (UA).
Estes ferramentes, que inclouen l’ús d’intel·ligència artificial i de jocs virtuals en la teràpia, aspiren a millorar la recuperació al proporcionar als pacients activitats de rehabilitació més atractives i eficaces.
A través d’este nou model es podran extraure marcadors biomecànics, és a dir, indicadors objectius utilitzats per a avaluar com el cervell controla els músculs i com es produïxen els moviments, fonamentals per a diagnosticar malalties neurològiques, avaluar el control motor i personalitzar tractaments.
Els tractaments de rehabilitació dels trastorns neuromusculars varien segons els centres clínics i els sistemes sanitaris, “per la qual cosa cal un model estandarditzat que es puga replicar en qualsevol país”, explica Andrés Úbeda, coordinador del projecte i investigador del grup d’investigació Human Robotics (HURO) de la Universitat d’Alacant, que assenyala que una de les principals dificultats del tractament és poder fer una avaluació quantitativa de com el pacient millora. És en este punt a on el projecte Myorehab ajudarà tant el professional rehabilitador, com el pacient, a valorar el procés complet des de l’inici de les sessions.
El model nou avalua amb precisió com el cervell controla els músculs i produïx els moviments
En fase experimental
Després d’una validació completa en participants sans, empresa després de dos anys d’investigació, actualment el sistema està en fase de proves experimentals en l’hospital alacantí, a on, tal com explica Úbeda, “fem una avaluació de la funció de la mà en tasques d’agafada a partir de sensors electromiogràfics d’alta densitat i càmeres. D’eixes dades s’extrauen biomarcadors o mètriques de l’estat en què es troba el pacient durant la seua rehabilitació”. El procés està sent supervisat en col·laboració amb la doctora Rosa María Sánchez Pérez, especialista en neurologia.
“El nostre sistema permet una avaluació més precisa de l’estat de la recuperació motora, ja que obté mètriques específiques relacionades amb el funcionament muscular (electromiografia d’alta densitat) i el moviment de la mà”, detalla el coordinador del projecte.
A més, la tecnologia es combina amb jocs virtuals per a avaluar l’eficàcia d’introduir esta classe d’aproximacions en la teràpia física convencional, una fórmula que també és més motivadora perquè el pacient s’implique en la rehabilitació.
La teràpia inclou l’ús de la IA i de jocs virtuals per a tractar els pacients de manera més eficaç
En concret, el projecte incorpora un xicotet joc en el qual l’usuari pot arreplegar objectes que cauen de dalt a baix en la pantalla movent la mà d’esquerra a dreta i fent un moviment de tancament quan l’objecte s’acosta, però el sistema és compatible amb qualsevol altre tipus de joc que puga ser controlat pel moviment de la mà.
Amb tot això, la meta d’esta investigació és arribar a la fase d’intervenció clínica en la qual la teràpia convencional es puga complementar amb esta nova tecnologia perquè la recuperació de la mobilitat tinga millors resultats.
Teràpia més efectiva
Segons els investigadors, l’objectiu del sistema no és tant acurtar els terminis, sinó fer més efectiu el temps de teràpia, que, en casos d’ictus aguts i subaguts, està limitat en el temps abans que les seqüeles es cronifiquen. “El sistema permetria complementar la teràpia convencional per a millorar l’efecte positiu d’esta”, afig Andrés Úbeda.
La intel·ligència artificial té dos funcions principals en esta mena de rehabilitació. “En primer lloc s’usa per a estimar les mètriques relacionades amb el funcionament muscular. A més, també s’utilitza per a generar estimadors de la posició de la mà a partir de senyals, permetent controlar els jocs amb moviment efectiu de la mà o sense”, explica.
En esta iniciativa participen, a més de la UA, la Universitat d’Erlangen-Nuremberg (FAU) d’Alemanya, la Universitat Estatal de Campinas (UNICAMP) i la Universitat Federal de Pernambuco (UFPE), les dos del Brasil, a més de la Universitat Tecnològica de Panamà (UTP).
La investigació compta amb un finançament de més de 485.000 euros. En el cas d’Espanya, els fons partixen del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
