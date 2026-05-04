Tenis
L’elder Pablo Rueda, subcampió del Mutua Madrid Open
El tenista de 16 anys, després de firmar una gran setmana, cau en la final del torneig júnior contra el madrileny Fernando Fontán (6-4, 6-0)
El tenista alacantí Pablo Rueda va tancar diumenge el seu destacat paper en la categoria júnior del Mutua Madrid Open. El nascut a Elda, de 15 anys, va completar un notable torneig en la capital d’Espanya, a on va arribar fins a la final després d’una gran setmana tant dins de les pistes com fora d’estes, convivint en el dia a dia amb els grans jugadors del circuit ATP, en les instal·lacions de Caja Mágica.
Rueda va arribar al torneig com a segon cap de sèrie. L’elder va anar superant eliminatòries al llarg de la setmana a un gran nivell, fins a enfrontar-se, en la final, al madrileny Fernando Fontán. La final es va disputar diumenge de matí en la pista 3 del complex esportiu, en la prèvia del Jannik Sinner-Alexander Zverez de la vesprada que va guanyar l’italià.
Pablo Rueda va competir a un gran nivell al llarg del primer set, que es va allargar quasi una hora, però va acabar cedint 6-4. En el segon, amb Fontán jugant amb molta confiança, va caure 6-0. En l’entrega de trofeus, va posar al costat de la codirectora del torneig i dos vegades guanyadora de Grand Slam Garbiñe Muguruza.
Pablo Rueda, nascut en 2010, és entrenat des de fa diversos anys pels germans Dani i Álex García, que l’acompanyen en els diferents tornejos que disputa, tant en la Península com en altres països. El següent objectiu que es marca l’alacantí, que ja és el sext tenista amb millor rànquing a la seua edat a tot Espanya, és continuar escalant llocs ITF (International Tennis Federation) i poder accedir al quadre d’algun Grand Slam júnior.
“La veritat és que ha sigut una setmana increïble, molt bona per a Pablo. Ha viscut en una bambolla, perquè entrava al gimnàs a preparar-se per a un partit i tenia al costat entrenant Casper Ruud i Stefanos Tsitsipas. Ha sigut una experiència impressionant que li servirà molt de cara al futur, per a continuar creixent i convertir-se en millor tenista”, comenten els seus entrenadors Dani i Álex sobre el torneig de Rueda.
