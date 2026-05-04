Lab_Nucia organitza un taller de gestió de xarxes socials amb IA
Este dijous, a les 10 hores, amb inscripció gratuïta
Este dijous 7 de maig a les 10 hores tindrà lloc el curs gratuït “Gestiona les teues xarxes socials amb IA” en Lab_Nucia. Esta formació està orientada a pimes i persones autònomes per a millorar la seua competitivitat a través de ferramentes digitals. Últimes places en: https://lab.lanucia.es/eventos/16113-jornada-formacion-redes-sociales-ia/
Esta formació està organitzada per la Regidoria de Comerç per mitjà de Lab_Nucia i l’Oficina Accelera Pime de FEMPA, dependent de l’organisme autònom Red.es, i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i Fons Europeus.
Xarxes socials amb IA
En este curs gratuït “Gestiona les teues xarxes socials amb IA” per a pimes i persones autònomes s’ensenyarà a com generar contingut, agilitzar el procés de publicació i aprendre quan és el moment idoni per a publicar, entre altres aspectes. Tot això amb l’ajuda de la IA. Els objectius d’este taller són:
- Com utilitzar la IA per a generar idees de contingut per al teu negoci.
- Com escriure millors prompts per a obtindre resultats útils.
- Com crear publicacions adaptades a cada xarxa social.
- Com planificar un calendari de continguts senzill i realista.
- Quines ferramentes poden ajudar-te a estalviar temps.
La IA no és un pilot automàtic, però pot convertir-se en un assistent creatiu per a pensar publicacions, redactar textos o planificar contingut per a tot el mes.
Formacions Accelera PIME
Els cursos de l’Oficina Accelera Pime s’han programat amb la finalitat de facilitar formació útil, aplicable i centrada en resultats, perquè els negocis puguen avançar en àrees clau com la visibilitat en línia, la comunicació amb clients i la captació.
S’han programat quatre cursos a la Nucia esta primavera, dels quals queden dos per executar-se: “Gestiona les teues xarxes socials amb IA”, el 7 de maig, i “Campanyes publicitàries: invertir poc i vendre més”, el 28 de maig.
Les formacions són gratuïtes i es desenrotllaran a les 10 hores en Lab_Nucia. Tota la informació i les inscripcions estan disponibles en: https://lab.lanucia.es/#Formacion
