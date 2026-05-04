La societat gastronòmica El Falucho obri la seua nova seu a Alacant

Este grup unit i col·laboratiu està format per tota mena de perfils, amb el gust per la bona cuina i l’amor pels foguers com a denominador comú

Saló amb capacitat per a més de 40 comensals

R. E.

La societat gastronòmica El Falucho obri la seua nova seu a Alacant després d’haver romàs més de 12 anys en la seua ubicació anterior. Al mateix temps, amplia el seu límit de socis a 30.

En l’actualitat, està composta per 26 socis, amics i aficionats a la cuina, que aprofiten l’espai per a reunir-se dos vegades al mes. En estes reunions s’elabora tota classe de cuina, encara que sempre es presta una atenció especial als arrossos alacantins, tan importants en la nostra ciutat.

Cada setmana, un soci diferent assumix el paper d’encarregat. Esta persona es responsabilitza de tasques com fer les comandes necessàries i adequar les instal·lacions, perquè la resta de socis puga gaudir de la societat gastronòmica.

Societat gastronòmica El Falucho

Este grup unit i col·laboratiu està format per tota mena de perfils, amb el gust per la bona cuina i l’amor pels foguers com a denominador comú. El local nou compta amb una cuina oberta, equipada amb totes les comoditats d’una cuina professional, i un saló amb capacitat per a més de 40 comensals. Els dos espais convertixen este lloc en un entorn especialment acollidor, a on el grup d’amics podrà continuar gaudint de les seues reunions fraternals i de la seua passió culinària.

El local està completament equipat amb tots els utensilis i articles necessaris per a preparar qualsevol classe de plat. A més, compta amb una àmplia selecció de begudes fredes, vins i licors, disponibles a preus pròxims al cost. El soci únicament ha d’aportar la matèria primera que necessite per al seu esdeveniment.

Moeve y Accenture suman fuerzas para acelerar la descarbonización de las operaciones de clientes industriales en toda la cadena de valor

El Ayuntamiento de Orihuela denuncia el robo masivo de cableado del alumbrado público en El Escorratel

El Refugio Jazz Club vibra con el talento internacional del Fabio Miano Quintet

La ilicitana Esther Guilabert deja Fevitur para asumir la gerencia de Étnor

Alerta sanitaria por salmonella en brotes germinados de Carrefour Classic

Las matrículas rosas llegan a las carreteras españolas, pero no son una novedad de la DGT

Dos nuevas rutas para volar desde Alicante al centro de Europa: así queda la conexión con Países Bajos y Alemania

