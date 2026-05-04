La societat gastronòmica El Falucho obri la seua nova seu a Alacant
Este grup unit i col·laboratiu està format per tota mena de perfils, amb el gust per la bona cuina i l’amor pels foguers com a denominador comú
La societat gastronòmica El Falucho obri la seua nova seu a Alacant després d’haver romàs més de 12 anys en la seua ubicació anterior. Al mateix temps, amplia el seu límit de socis a 30.
En l’actualitat, està composta per 26 socis, amics i aficionats a la cuina, que aprofiten l’espai per a reunir-se dos vegades al mes. En estes reunions s’elabora tota classe de cuina, encara que sempre es presta una atenció especial als arrossos alacantins, tan importants en la nostra ciutat.
Cada setmana, un soci diferent assumix el paper d’encarregat. Esta persona es responsabilitza de tasques com fer les comandes necessàries i adequar les instal·lacions, perquè la resta de socis puga gaudir de la societat gastronòmica.
Este grup unit i col·laboratiu està format per tota mena de perfils, amb el gust per la bona cuina i l’amor pels foguers com a denominador comú. El local nou compta amb una cuina oberta, equipada amb totes les comoditats d’una cuina professional, i un saló amb capacitat per a més de 40 comensals. Els dos espais convertixen este lloc en un entorn especialment acollidor, a on el grup d’amics podrà continuar gaudint de les seues reunions fraternals i de la seua passió culinària.
El local està completament equipat amb tots els utensilis i articles necessaris per a preparar qualsevol classe de plat. A més, compta amb una àmplia selecció de begudes fredes, vins i licors, disponibles a preus pròxims al cost. El soci únicament ha d’aportar la matèria primera que necessite per al seu esdeveniment.
- Un conductor en sentido contrario provoca un grave accidente con cuatro heridos en la A-7 en Tibi
- Las filtraciones en el embalse de San Diego impiden la propuesta de trasvasar agua del Júcar al Segura
- Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
- Nuevos empadronados en Les Naus de Alicante: de Rocío Gómez a cuatro propietarios que querían renunciar a los pisos y ya viven en la urbanización
- María Pastor González, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026
- María Pastor, Bellea del Foc 2026: 'He recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y es algo que debería cortarse
- Jesús Tavira, el testigo de Alicante que eludió el cerco del caso Sala y murió en El Bacarot
- La Elección, en directo: María Pastor, de Explanada, Bellea del Foc 2026