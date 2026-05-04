Veolia i Benidorm fan compatible turisme i sostenibilitat hídrica
La tecnologia i la digitalització dels processos es consoliden com a aliats essencials per a garantir la seguretat, qualitat i disponibilitat de l’aigua, un recurs fonamental tant per a la ciutadania com per als visitants
Les destinacions turístiques del Mediterrani s’enfronten, des de fa diversos anys, a un desafiament creixent: garantir l’aigua de qualitat per a residents i visitants en un context de pressió estacional, canvi climàtic i escassetat estructural del recurs. En este cas, la ciutat de Benidorm ha convertit este repte en una oportunitat, al demostrar que la gestió eficient i intel·ligent de l’aigua no només és possible, sinó també imprescindible per a mantindre la competitivitat turística i el compromís ambiental. Per a això, ha comptat, al llarg de les últimes dècades, amb l’experiència i la professionalitat de Veolia, empresa gestora del cicle integral de l’aigua en la localitat, amb la qual ha mantingut una col·laboració publicoprivada constant per al desenrotllament d’un model d’innovació tecnològica.
En destinacions de sol i platja, l’aigua adquirix una dimensió estratègica que va més enllà del proveïment bàsic. La demanda es multiplica en temporada alta, quan, en casos com Benidorm, la població pot arribar a triplicar-se; les infraestructures treballen al límit i qualsevol incidència en qualitat o subministrament impacta directament en l’experiència del visitant i en la reputació de la destinació. A això cal sumar una creixent sensibilitat ambiental de turistes i operadors, que valoren cada vegada més la sostenibilitat com a criteri d’elecció. Per això, tal com remarca Ciriaco Clemente, gerent de Veolia a Benidorm, “les destinacions que vulguen continuar sent referents en el futur estan obligades a ser més sostenibles. Ara ja no és una opció, és qüestió de supervivència”.
Corresponsabilitat: tots els actors compten
De la mateixa manera, “la sostenibilitat hídrica d’una destinació no pot recaure en únic agent”, assenyala Clemente, que subratlla que “requerix la implicació coordinada de l’Administració local, que planifica i regula; de la ciutadania, que ha de fer un ús responsable; dels turistes, cada vegada més conscients de la petjada que deixen en la destinació; dels gestors de l’aigua, que operem sobre les infraestructures, i, de manera molt destacada, del sector allotjament”. En este sentit, el sector turístic de Benidorm ha fet, en els últims anys, un esforç notable en eficiència hídrica: instal·lació de sistemes de reutilització, aixeteria de baix consum, monitoratge del gasto i formació del personal. Estes mesures no només reduïxen l’impacte ambiental, sinó que també milloren la rendibilitat. “Reconéixer i visibilitzar estos avanços és fonamental per a consolidar una cultura de l’aigua compartida”, ha assenyalat el responsable de Veolia.
Seguretat hídrica: digitalització i tecnologia
La gestió tradicional de l’aigua resulta insuficient davant de la complexitat actual. És necessari poder anticipar-se, optimitzar recursos i prendre decisions basades en dades reals i en temps real. Per això, Veolia ha desplegat a Benidorm un ecosistema tecnològic que inclou sensors distribuïts per la xarxa, sistemes de telecontrol, algoritmes de detecció de fuites i plataformes d’anàlisi predictiva. “Gràcies a estes ferramentes, som capaços d’identificar anomalies en qüestió de minuts, reduir pèrdues d’aigua en la xarxa a nivells del 5 %, gestionar la previsió segons la demanda i planificar el manteniment preventiu d’infraestructures”, assegura Ciriaco Clemente, que destaca que “la tecnologia ens permet passar de gestionar l’aigua a assegurar-la, que és el que necessita una destinació turística com Benidorm”. Un exemple d’això és el projecte de càlcul de la petjada hídrica en el municipi, una iniciativa pionera que quantifica el consum d’aigua directe i indirecte associat a l’activitat urbana i turística, la qual cosa permet identificar àrees de millora, establir objectius mesurables i comunicar amb transparència el compromís de la destinació.
Reconeixement europeu a un model replicable
El treball que s’ha dut a terme en els últims anys a Benidorm no ha passat desapercebut. La ciutat ha sigut guardonada amb el premi European Pioneer, atorgat per la Unió Europea, i ha sigut finalista en el premi Green Leaf Awards. En els dos reconeixements, la gestió de l’aigua va ser un aspecte especialment valorat. Per al responsable de Veolia, “estos premis no són un punt d’arribada, sinó la confirmació que Benidorm està en el camí correcte i pot servir ja d’inspiració a altres destinacions turístiques del Mediterrani i d’Europa que s’enfronten a desafiaments similars”. Per a això s’ha posat en marxa una combinació d’infraestructures modernes, tecnologia avançada, implicació ciutadana i compromís institucional, la qual cosa ha donat lloc a un model exportable i adaptable a diferents contextos.
Benidorm, laboratori de sostenibilitat turística
Benidorm demostra que les altes xifres de turisme i la sostenibilitat hídrica no són conceptes antagònics. Al contrari: la gestió intel·ligent de l’aigua es convertix en avantatge competitiu, en garantia de qualitat i en senya d’identitat d’una destinació que mira al futur sense renunciar a la seua vocació turística. En concret, el model d’esta ciutat s’assenta en tres pilars: infraestructures resilients capaces d’adaptar-se a la variabilitat de la demanda; tecnologia i digitalització que aporten seguretat, eficiència i capacitat d’anticipació; i una governança col·laborativa que integra tots els actors del territori. Per la seua banda, Veolia, com a soci tecnològic i operador del cicle integral de l’aigua, aporta coneixement, innovació i compromís a llarg termini.
